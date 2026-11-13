Bar de barrio, móvil en mano y solo: así encontramos a Rafi Camino en Madrid

Frente al ventanal. Así encontramos a Rafi Camino en Casa Puebla, un bar del barrio madrileño de Chamartín donde hizo una parada durante su paseo por la capital. El torero estaba solo, sentado tranquilamente y pendiente del móvil. El escenario tenía todo el aire de un bar de los de toda la vida: mesas de madera, azulejos decorativos, el servilletero a mano y el nombre del establecimiento rotulado en el cristal. Un lugar para hacer un alto, tomar algo y dejar pasar el rato sin demasiadas ceremonias. Rafi se acomodó junto a la ventana, desde donde pudimos verle entretenido con el móvil. No sabemos si tenía muchos mensajes por responder, pero prisa no parecía tener.

Con camisa clara, chaleco acolchado azul y pantalones vaqueros, el diestro llevaba un atuendo cómodo para una jornada por Madrid. Las gafas sobre la nariz y el pelo canoso completaban una imagen muy distinta de la de aquel joven que llenaba páginas de las revistas del corazón. A sus 57 años, el antiguo galán de los noventa también protagoniza escenas tan reconocibles como buscar algo en el teléfono mientras espera sentado en un bar.

Hubo una época en la que hablar de Rafi Camino suponía repasar tanto sus tardes en los ruedos como su vida sentimental. Su romance con Samantha Fox fue uno de los más sonados, y su nombre aparecía con frecuencia entre fiestas, encuentros y portadas. En esta ocasión, sin embargo, no había acompañante ni una cita que alimentara las quinielas del corazón: estaba él, su móvil y una mesa en Casa Puebla.

La escena permite asomarse a su faceta más cotidiana, lejos de aquellos años de exposición constante. Una parada a solas en un bar de barrio, sin más plan aparente que sentarse y consultar el teléfono. Porque hasta quien conquistó a una estrella del pop tiene días en los que la única compañía que necesita cabe en un bolsillo.

Aunque esta vez le encontramos en Madrid, Rafi Camino pasa largas temporadas en Arenas de San Pedro, en Ávila, el pueblo donde creció y donde está la finca familiar que perteneció a su padre, Paco Camino, fallecido en 2024. Allí lleva una vida más sencilla, pendiente de la propiedad, entre paseos, visitas de amigos y comidas en los restaurantes de la zona. Un ritmo tranquilo que, a juzgar por su parada en Casa Puebla, también sabe mantener cuando se acerca a la capital: cambia el campo por Chamartín, pero las prisas se las deja en casa.