Fue uno de los rostros más conocidos de la TV en España y decidió desaparecer: así vive ahora uno de los presentadores más famosos de los 90

Hubo una época en la que Jaime Bores era uno de los presentadores más famosos de España. Su imagen formaba parte del panorama de los años 90, una etapa en la que las cadenas competían por incorporar nuevos rostros capaces de conectar con el público y generar una identificación inmediata.

Cuando todavía seguía siendo un profesional conocido y mantenía abiertas las puertas de la televisión, tomó una decisión poco habitual en un sector donde la exposición pública suele convertirse en un objetivo permanente. Optó por marcharse. No lo hizo tras un fracaso profesional ni obligado por la falta de oportunidades, sino por voluntad propia. Quería recuperar una vida que sentía cada vez más lejana: la del anonimato.

15 años después de abandonar definitivamente la pequeña pantalla, el presentador vive entre Madrid y Asturias, dedicado al sector de la hostelería y completamente alejado de los focos que marcaron una parte importante de su trayectoria profesional.

De la radio a la televisión

Nacido en San Sebastián, Jaime Bores inició su carrera profesional en Los 40 Principales. Aquella primera experiencia le permitió familiarizarse con los medios de comunicación y comenzar a construir una imagen pública que pronto despertó el interés de otros ámbitos. Su perfil encajaba perfectamente en una televisión que buscaba nuevos comunicadores capaces de combinar cercanía, naturalidad y una presencia atractiva ante las cámaras.

Su salto a la popularidad llegó en Telemadrid. A mediados de los años noventa empezó a trabajar en el programa Madrid Directo como uno de los rostros encargados de la información meteorológica. Aquella etapa fue decisiva para consolidar su notoriedad entre los espectadores madrileños y para demostrar que podía desenvolverse con soltura en formatos en directo.

El crecimiento de su carrera fue rápido. En 1997 recibió el encargo de presentar las Campanadas de fin de año en la cadena autonómica, una responsabilidad reservada a las figuras con mayor proyección del momento. Ese mismo año dio un paso todavía más importante al incorporarse a TVE como conductor de Digan lo que digan, un programa que le permitió alcanzar una dimensión nacional.

La etapa dorada de Jaime Bores

A finales de los 90, Jaime Bores ya era uno de los profesionales más demandados por las cadenas. Su nombre aparecía asociado a algunos de los formatos más populares del momento y su presencia en pantalla era constante. El presentador se convirtió en uno de esos rostros que el público identificaba de inmediato y cuya popularidad trascendía incluso los programas concretos que conducía.

Entre los episodios más recordados de su carrera figura la gala de Miss España 2000. Durante la retransmisión se produjo una confusión que pasó a formar parte de la historia televisiva reciente cuando anunció por error como ganadora a Helen Lindes. Aquel momento tuvo una enorme repercusión mediática y quedó grabado en la memoria de muchos espectadores.

Pese a la notoriedad de aquel incidente, su trayectoria continuó con normalidad. Bores siguió participando en distintos proyectos televisivos y mantuvo una presencia destacada en la programación nacional durante varios años. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito comenzaba a gestarse una sensación de desgaste que acabaría condicionando su futuro profesional.

En 2005 decidió abandonar temporalmente España y trasladarse a Argentina. Allí intentó desarrollar una nueva etapa empresarial vinculada al sector turístico mediante un negocio de alquiler de apartamentos. La iniciativa, sin embargo, no obtuvo los resultados esperados.

Tras regresar a España retomó su actividad televisiva y participó en formatos como La granja, junto a Terelu Campos, además de otros espacios como Pelopicopata o La buena onda de la tarde. No obstante, aquella vuelta a los estudios ya no despertó en él las mismas sensaciones que durante sus años de mayor popularidad.

La vida actual del presentador

Actualmente, Jaime Bores desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la hostelería. Su rutina está muy alejada de las grabaciones, las audiencias y los compromisos que definieron gran parte de su carrera durante los años de mayor exposición mediática.

El presentador ha reconocido que su aspecto también ha cambiado con el paso del tiempo. Las canas han sustituido a la imagen juvenil que muchos espectadores conservan en la memoria, aunque asegura contemplar esa transformación con absoluta normalidad e incluso con sentido del humor.

Nunca se casó ni tuvo hijos y ha mantenido un perfil discreto durante los últimos años. Quienes han seguido su trayectoria destacan que su retirada no fue consecuencia de una crisis profesional ni de la ausencia de oportunidades laborales. Se trató de una decisión meditada y personal.

Precisamente ahí reside la singularidad de su historia. En una industria donde la visibilidad suele considerarse un bien imprescindible, Jaime Bores eligió recorrer el camino contrario. Renunció voluntariamente a la fama cuando todavía era un rostro conocido y apostó por una vida más sencilla, alejada del ruido mediático.