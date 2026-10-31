La familia de Antonio Tejado cierra filas en la boda de su hermano: silencio sobre el caso y ausencia de María del Monte

En agosto de 2023, María del Monte vivió uno de los episodios más duros de su vida cuando cinco encapuchados irrumpieron en su domicilio de Gines (Sevilla), maniataron a la artista y a su pareja, Inmaculada Casal, y las amenazaron para que abrieran la caja fuerte. Los asaltantes se llevaron joyas, relojes y otros objetos de gran valor. Meses después, el nombre de Antonio Tejado, sobrino de la cantante, quedó ligado a la investigación por su presunta participación en el asalto. El televisivo fue detenido el 9 de febrero de 2024 e ingresó en prisión provisional tres días después. La acusación sostiene que habría facilitado información a la banda para organizar el robo, algo que él niega.

Más de tres años después de aquel suceso, Antonio Tejado ha vuelto a situarse delante de las cámaras, aunque esta vez en un contexto muy diferente: la boda de su hermano pequeño, Chema Tejado. El enlace se ha celebrado este 31 de octubre en Sevilla y ha reunido a familiares y amigos en una jornada en la que la situación judicial del ex concursante de Gran Hermano ha planeado sobre la celebración. Sin embargo, los invitados han preferido mantenerse al margen de la polémica cuando los reporteros les han preguntado por el caso.

La ausencia más destacada ha sido la de María del Monte. La artista no ha acudido a la boda de su sobrino, una decisión que vuelve a evidenciar la distancia familiar que ha quedado marcada por el asalto a su domicilio y el procedimiento judicial posterior. Una ausencia especialmente significativa en una celebración en la que Antonio sí ha estado presente y ha recuperado, al menos por unas horas, cierta normalidad ante los focos.

En la jornada previa a la ceremonia, las cámaras ya habían localizado a Tejado paseando por las calles de Sevilla. El televisivo optó por guardar silencio y no hacer declaraciones sobre el proceso judicial ni sobre la relación con su tía. La misma discreción mantuvo su madre cuando fue preguntada por la posible asistencia de María del Monte. También fue abordado por los reporteros Fernando Fernández Velo, abogado de Antonio Tejado en la causa, aunque el entorno familiar evitó alimentar las preguntas sobre el asunto.

Tras la celebración, Antonio ha mantenido la misma actitud y no ha querido pronunciarse sobre el caso que sigue pendiente de juicio oral. La Fiscalía solicita para él 30 años de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por María del Monte e Inmaculada Casal, reclama 28 años y medio. Por su parte, la defensa pide su absolución y ha solicitado que se anulen algunas de las pruebas obtenidas durante la investigación, entre ellas las escuchas telefónicas. Tejado niega haber participado en el robo y todavía no ha sido condenado.

Mientras llega el juicio, el sobrino de María del Monte continúa en libertad provisional y sujeto a medidas cautelares: tiene retirado el pasaporte, no puede salir de España, debe comparecer periódicamente ante el juzgado y tiene vigente una orden de alejamiento de 500 metros respecto a las víctimas. Unas circunstancias que condicionan también el entorno familiar y que han marcado una boda en la que los suyos han optado por la discreción y por no entrar en una polémica que sigue abierta.