Antonio Tejado, pillado dándolo todo en un club nocturno: «Estaba desatado y con ganas de ligoteo»

A la espera de que comience el juicio que determinará si entra o no en prisión por su presunta implicación en el robo que sucedió en la casa de su tía, María del Monte, Antonio Tejado continúa aprovechando la libertad que de momento le concede la justicia. De hecho, recientemente, lo ha hecho dándolo todo en una conocida discoteca de Sevilla. Ha sido el programa De lunes a viernes el encargado de sacar a la luz las imágenes del ex concursante de Supervivientes, donde aparece visiblemente sonriente, luciendo un polo blanco, un vaquero gris y unas zapatillas a juego.

Según el testigo con el que el espacio televisivo ha podido hablar, Antonio reía y hablaba con un grupo de seis chicos y dos chicas. Pero no solo eso. Y es que asegura que le vio «un tanto desfasado y con ganas de ligoteo». «Estaba tonteando, hablando, cogiéndolos del hombro, del cuello… Iba, pues, como vamos todos cuando salimos de fiesta. Pues desfasado», contaba. Una actitud que, como no podía ser de otra manera, ha dejado entrever que está completamente tranquilo a pesar de que, literalmente, su futuro esté en juego.

Como era de esperar, los colaboradores del programa no tardaron en comentar la escena, aunque sin duda, la opinión que más llamó la atención fue la de María Jesús Ruiz, la mujer que mantuvo un fugaz romance con el mencionado durante su participación en la edición de 2019 del concurso GH DÚO. «Él tiene todo el derecho del mundo a pasárselo bien siempre y cuando cumpla con la ley. Ahora bien, que exponerse así no le viene para juicio de muchos es una realidad. Yo particularmente conozco a este señor y sé que no tiene conciencia. […] Yo creo que él ha hecho esto y mañana se come un puchero tan tranquilamente en su casa. Pero que no tiene conciencia, hace daño y sigue con su vida normal», sentenciaba.

La vida actual de Antonio Tejado tras el robo

Sea como fuere, lo cierto es que Antonio Tejado está completamente alejado del foco mediático, lo que ha hecho que se generen todo tipo de rumores acerca de los recursos económicos que posee. Aun así, no hay datos que esclarezcan de qué vive el sobrino de María del Monte a día de hoy.

Lo único que se sabe a ciencia cierta es que será el próximo 19 de abril de 2027 cuando se siente en el banquillo de acusados, junto a otros diez investigados, para hacer frente a los delitos de robo con violencia por lo ocurrido en la vivienda de la intérprete de Cántame. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 30 años de prisión para Antonio, ya que le consideran como el presunto autor intelectual del robo que se produjo aquel 25 de agosto de 2023.