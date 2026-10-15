La ex de Alcaraz ya tiene nuevo ‘compañero de playa’: Brooks Nader desata rumores con Stephen Amell

Brooks Nader vuelve a situarse en el centro de todas las miradas. La modelo estadounidense, que ha sido relacionada sentimentalmente con Carlos Alcaraz, ha protagonizado unas imágenes junto a Stephen Amell que no han tardado en despertar la curiosidad. Ambos han coincidido en Cannes con motivo de la promoción de la nueva versión de Los vigilantes de la playa y su cercanía durante los actos públicos ha alimentado las preguntas sobre la naturaleza de su relación.

La modelo, de 29 años, y el actor canadiense, de 45, han compartido posados y momentos de complicidad ante las cámaras durante su estancia en la Costa Azul. Las sonrisas, las miradas y la naturalidad con la que se han mostrado juntos han llamado la atención de quienes siguen sus pasos, especialmente después de que hayan trascendido otras fotografías en las que aparecen todavía más cercanos.

Unos gestos que no han pasado desapercibidos

Uno de los detalles que más comentarios ha suscitado es la actitud que ambos han mantenido fuera de los posados oficiales. Según las imágenes difundidas por el portal estadounidense TMZ, Brooks aparece apoyándose en el brazo de Stephen y acercándose a su hombro, mientras que el intérprete camina junto a ella rodeándola por la cintura.

Estas escenas han disparado las especulaciones sobre una posible conexión sentimental. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación pública de que entre ambos haya algo más que una buena relación. Ni la modelo ni el actor han aclarado los rumores, por lo que cualquier interpretación sobre un posible romance debe mantenerse, de momento, en el terreno de las hipótesis.

La expectación también tiene que ver con el momento personal de Brooks, cuya vida sentimental ha despertado interés en los últimos meses. Su nombre ha aparecido vinculado al del tenista Carlos Alcaraz, aunque la atención mediática que genera la modelo no significa que exista una relación actual entre ambos.

De la pasarela al universo de ‘Los vigilantes de la playa’

Más allá de las especulaciones, la presencia de Brooks y Stephen en Cannes responde a un motivo profesional. Los dos forman parte del nuevo proyecto televisivo inspirado en Los vigilantes de la playa, la mítica ficción que convirtió a sus protagonistas en iconos de los años noventa.

La producción recupera el universo de los socorristas que popularizaron David Hasselhoff y Pamela Anderson, con una nueva generación de personajes y rostros conocidos. El estreno en Estados Unidos está previsto para enero de 2027, según la información publicada sobre el proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brooks Nader (@brooksnader)

Stephen Amell, recordado internacionalmente por interpretar al superhéroe de la serie Arrow, dará vida a Hobie Buchannon, el hijo de Mitch Buchannon, el personaje al que encarnó Hasselhoff en la ficción original. En esta nueva etapa, Hobie ha crecido y se ha convertido en capitán del equipo de socorristas.

Por su parte, Brooks Nader afronta una nueva oportunidad profesional al incorporarse a una producción que busca recuperar el atractivo de una de las series más reconocibles de la televisión.

¿Una nueva pareja a la vista?

La química que han mostrado en sus apariciones conjuntas ha sido suficiente para que sus nombres comiencen a sonar como posible pareja. No obstante, las imágenes por sí solas no permiten confirmar una relación sentimental y ambos mantienen el silencio sobre su vida privada.

Por ahora, Cannes ha dejado fotografías, sonrisas y muchas preguntas. Habrá que esperar para saber si la cercanía entre Brooks Nader y Stephen Amell se limita a la promoción de su nuevo proyecto o si, con el tiempo, deciden dar un paso más allá de la complicidad que han mostrado ante las cámaras.