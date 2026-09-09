Eduardo Navarrete desenmascara a Tamara Gorro y Juls Janeiro tras haber convivido con ellas: «No me preguntéis por esta chusma»

Eduardo Navarrete se ha convertido en uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla. Ha participado en realities como Maestros de la Costura, Masterchef Celebrity 5 o El Desafío y, en los próximos meses, verá la luz La caja amarilla, un nuevo formato de Antena 3 en el que también ha formado parte. En él, ha coincidido con celebridades que están actualmente en el centro del huracán mediático, como Juls Janeiro y Tamara Gorro. Y a pesar de que el diseñador podría haber entablado una buena relación de amistad con ambas, sus últimas declaraciones han dejado más que claro que no ha sido así.

Todo ha ocurrido en OMODA Madrid es Moda, cuando Navarrete ha presentado, rodeado de amigos, su primera colaboración con Daniel Chong. A su llegada, atendió a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento y, al ser preguntado, en primer lugar, por Juls Janeiro, su reacción ha sido de lo más reveladora. «No tengo nada que decir, no tengo nada que decir. Next», señalaba. Añadía que había grabado un programa con ella hace poco (La caja amarilla) y que «no le despertaba ni frío ni calor». «Me da exactamente igual. No ha sido una decepción tampoco porque no esperaba nada de la chica. Con su madre me llevé bien en la grabación en El Desafío, aunque sé que está molesta conmigo. Pero es que de verdad no me apetece hablar de Juls. Le deseo lo mejor, como a todo el mundo», comentaba.

Por otro lado, el diseñador también ha arremetido contra Tamara Gorro. La influencer ha coincidido con él en el formato de Atresmedia mencionado y se encuentra en el centro de todas las miradas desde que salió a la luz su relación con Cayetano Rivera. Sin embargo, Navarrete no ha tenido buenas palabras para ella. «De Norma Duval para arriba. No me preguntéis de esta chusma, por favor. Que no, que no. Ni la una ni la otra (refiriéndose a Juls Janeiro)», concluía. Unas declaraciones que dejan entrever que su convivencia con ambas no ha sido muy buena y que, a día de hoy, no les guarda ningún cariño.

A pesar de ello, Eduardo ha aprovechado su intervención con los medios para animar al público a ver la primera temporada de La caja amarilla. «Va a ser un programa que, no solo por esto último (su ‘enemistad’ con Tamara Gorro y Juls Janeiro), tenéis que ver. Pero es que es un programa muy diferente. Yo creo que es de lo más heavy que he hecho. Te enfrentas a una prueba muy dura sin saber qué es. En El Desafío al menos ensayas la prueba antes», explicaba.