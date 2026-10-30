La desconocida pérdida familiar de Malú: su padre revela que su hermano mayor murió en 2024

Malú se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del panorama musical español. Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, la artista no solo forma parte de una de las sagas artísticas más emblemáticas del flamenco, sino que también ha logrado labrarse un nombre propio en la industria. Sin embargo, pese a su indiscutible popularidad, tanto la intérprete de Aprendiz como el resto de su familia siempre han procurado mantener su vida privada alejada del foco mediático. Una discreción que ha permitido que numerosos aspectos de su intimidad permanezcan en un segundo plano. Tanto es así, que no ha sido hasta ahora cuando Pepe de Lucía, padre de la cantante, ha sacado a la luz el fallecimiento de su hijo mayor, Mario.

El cantaor y compositor ha recurrido a su perfil oficial de Instagram para compartir una fotografía en la que posan visiblemente felices sus cuatro hijos. Se trata de una instantánea que fue tomada durante la boda de Mario Sánchez Dafauce, su primogénito, cuya muerte había permanecido en secreto hasta el día de hoy. Aprovechando este bonito recuerdo, Pepe de Lucía ha querido dedicarle unas emotivas palabras con las que, además de recordar su trayectoria profesional, también ha dejado entrever que le echan mucho de menos. «Aquí tengo a mis hijos en la boda de mi hijo Mario Sánchez Dafauce. Catedrático de derecho penal, escribió varios libros sobre el delito concursal, pero él se fue de esta vida», señalaba sin entrar en mayores detalles y sin profundizar en las circunstancias de su fallecimiento.

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En medio del revuelo, ha sido Vanitatis el medio que ha detallado que fue en 2024 cuando el clan se enfrentó a esta pérdida familiar que, hasta ahora, había sido todo un secreto. Un duelo que todo parece indicar que han preferido enfrentar desde la más absoluta intimidad. «Nunca te olvidaremos, Mario», añadía en el post citado, dejando constancia del cariño y el recuerdo que mantienen hacia él.

Mario fue quien otorgó el título de padre al artista. Nació fruto de una relación sentimental que Pepe de Lucía mantuvo con una mujer completamente anónima y sobre la que apenas han trascendido detalles. Aunque se desconoce la edad que tenía cuando falleció, sí se sabe que su trayectoria profesional estuvo alejada de los escenarios, a diferencia de la mayoría de los miembros de su familia. Y es que, tal y como ha recordado su padre, desarrolló una destacada carrera en el ámbito académico y jurídico, llegando a ejercer como catedrático de Derecho Penal y publicando diversas obras especializadas en el delito concursal.

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Por su parte, José de Lucía, otro de los hijos del cantaor, sí decidió seguir los pasos de su padre y dedicarse al mundo de la música, convirtiéndose en guitarrista, compositor y musicólogo. Una pasión artística que también heredó Malú, quien ha conseguido consolidarse como una de las cantantes más conocidas de España. Sin embargo, Pepe, el benjamín de la familia, ha optado por un camino profesional más cercano al de su hermano mayor. «Pronto terminará Ingeniería Informática, en el gran de Ingeniero de Software», explicaba orgulloso Pepe de Lucía en la misma publicación en la que ha recordado la muerte de su primogénito. Una pérdida de la que la propia Malú, a pesar de su habitual presencia en programas de televisión, tampoco ha hablado nunca públicamente.