La caminata japonesa está bien pero los expertos en entrenamiento confirman: la caminata 6-6-6 es el ejercicio con más efectos en cuerpo y mente y menos impacto físico

Existen múltiples formas de practicar las caminatas según su objetivo, intensidad o el entorno en el que se practiquen. Últimamente se puso de moda la caminata japonesa, que mejoraba la fuerza muscular y la capacidad cardiovascular. Y aunque no se haya quedado obsoleta, los entrenadores físicos están empezando a recomendar la 6-6-6 por los beneficios que le reporta al cuerpo.

¿Qué tiene de benefiosa la marcha 6-6-6?

Para algunos expertos, son muchos los beneficios que otorga esta marcha si se hace de forma continuada, teniendo en cuenta que puede ser disfrutable a diferencia de otros entrenamientos de alta intensidad. Tan es así que la Asociación Americana del Corazón recomienda caminar al menos 150 minutos a la semana, ya que mejora la calidad del sueño, la función cognitiva y está demostrado que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, por la naturaleza de esta caminata, es más fácil tonificar los músculos de las piernas y los glúteos. No es todo, esta actividad también activa el metabolismo y tiene un gran impacto en la figura a nivel físico y mental. Practicar esta actividad puede ayudarte a nivel mental y emocional, reduciendo la ansiedad y el estrés si se tiene una templanza espiritual y sensitiva.

¿En qué consiste la caminata 6-6-6?

El nombre de ésta se debe a que todo gira en torno al número 6, que tiene la siguiente estructura:

6 minutos de calentamiento para entrar en calor

de para entrar en calor 60 minutos de marcha a una velocidad de (5 o 6 km/h)

de a una velocidad de (5 o 6 km/h) 6 minutos de enfriamiento y relajación

Todo ello a la misma hora, o a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, al menos 6 veces a la semana. El quid de la cuestión reside en practicarla con regularidad. Aquí no es importante la cantidad de pasos, sino hasta dónde tú puedas llegar. No existe una sola forma de hacerlo, y tolera bien todo tipo de terreno.

Además, la elección del 6 no es algo casual. Seis minutos de calentamiento son suficientes para que vaya aumentando la frecuencia cardíaca antes de hacer frente al esfuerzo de la caminata. Lo mismo sucede cuando los últimos seis minutos de descanso para que el cuerpo vuelva a una posición de reposo.