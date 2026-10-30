Halle Berry podrá volver a ver a su hijo sin restricciones de alejamiento, pero Olivier Martinez mantiene la custodia

La batalla judicial entre Halle Berry y su exmarido, Olivier Martinez, por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años, suma un nuevo episodio. La actriz ha conseguido que la jueza retire la orden de alejamiento temporal que le impedía mantener contacto con el menor, aunque esta resolución no supone un cambio en el régimen de custodia. El actor francés continuará teniendo la custodia física principal del niño, tal y como se estableció tras las acusaciones de presuntos malos tratos contra la intérprete.

La decisión judicial supone un avance para Halle Berry, que en las últimas semanas ha tenido que hacer frente a una complicada situación familiar y legal. La denuncia presentada por Olivier Martinez incluía graves acusaciones contra la actriz, a quien señaló por supuestamente haber agredido físicamente a su hijo durante una discusión ocurrida el pasado 26 de septiembre. Según la versión del actor, Berry habría llegado incluso a estrangular al menor. Unas afirmaciones que han marcado el desarrollo de este procedimiento judicial.

La jueza Shelley Kaufman ha decidido ahora dejar sin efecto las medidas provisionales que limitaban el contacto entre madre e hijo. Una noticia que el entorno legal de la protagonista de Monster’s Ball ha recibido con satisfacción. Marina Beck, abogada de la actriz, ha trasladado a Page Six, que está «enormemente» satisfecha con la resolución del tribunal. Además, ha asegurado que Berry continuará centrada en proteger a su familia y en velar por el bienestar del menor. Desde su equipo consideran que se trata de una importante victoria para la intérprete.

Sin embargo, la resolución también deja una parte favorable a Olivier Martinez. Sus representantes legales han expresado su satisfacción porque el actor seguirá ejerciendo como progenitor con custodia física principal. También han destacado que se mantiene la prohibición de que Halle Berry pase la noche con el niño. Según sus abogados, el objetivo de su cliente desde el comienzo del conflicto ha sido garantizar la seguridad de Maceo.

En este contexto, la defensa del actor ha planteado además que la actriz participe en sesiones de terapia junto a su hijo. La intención sería trabajar en la relación entre ambos y favorecer una posible reconciliación familiar después de los acontecimientos de los últimos meses.

Las declaraciones de Maceo, claves de su decisión judicial

La resolución llega después de varias jornadas de declaraciones y testimonios ante el tribunal. Uno de los momentos más relevantes tuvo lugar el pasado 19 de octubre, cuando Maceo prestó declaración durante cerca de cuatro horas en una sesión confidencial. También fueron escuchados su terapeuta y un representante del centro escolar al que acude.

En el procedimiento participaron asimismo personas del entorno familiar de la actriz, entre ellas Nahla Aubry, su hija mayor, de 18 años, y Van Hunt, pareja actual de Berry. Nahla habría mostrado su apoyo a su madre durante el proceso. Según las informaciones publicadas, la joven manifestó estar sorprendida por las acusaciones y aseguró que nunca había presenciado comportamientos violentos de Berry hacia su hermano.

Por el momento, la retirada de la orden de alejamiento permite a Halle Berry recuperar el contacto con Maceo sin esa restricción, pero no pone fin al enfrentamiento judicial con Olivier Martinez. La custodia principal continúa en manos del actor mientras el conflicto familiar sigue su curso.