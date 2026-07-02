La confesión más personal de David Bisbal sobre el duro momento que vive su hermano: «Va a seguir luchando»

David Bisbal siempre ha sido muy discreto cuando se trata de hablar de su vida privada. A pesar de ser uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional desde su paso por la primera edición de Operación Triunfo, el cantante ha procurado mantener a su familia alejada del foco mediático. Sin embargo, en una de las entrevistas más personales de su carrera, concedida a Oso Trava para Cracks Podcast, el almeriense ha hecho una excepción para rendir homenaje a su hermano mayor, José María Bisbal, una de las personas más importantes tanto en el inicio de su carrera como en su vida personal.

La conversación ha permitido conocer el profundo vínculo que une a ambos hermanos, especialmente después del complicado episodio que vivió José María en 2023. Aquel año permaneció desaparecido durante aproximadamente 30 horas en Roquetas de Mar, un suceso que generó una enorme preocupación entre sus familiares y que terminó con su localización con vida. Poco después trascendió que sufría una lesión medular que le dejó sin movilidad en las piernas, obligándole a utilizar una silla de ruedas e iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Aunque Bisbal reconoce que sigue siendo un tema muy doloroso, quiso compartir unas palabras de esperanza sobre la evolución de su hermano. «No me gustaría hablar mucho de este tema porque es duro y creo que es mejor que el protagonista sea quien hable de esas cosas», explicó durante la entrevista. No obstante, añadió un mensaje optimista sobre su estado de ánimo: «Todo lo que ha sucedido ha sido difícil, pero creo que está en un momento en el que no se ha rendido y va a seguir luchando».

Lejos de centrarse únicamente en la enfermedad, el cantante prefirió recordar el papel decisivo que José María desempeñó cuando él apenas comenzaba a perseguir su sueño musical. Con solo 18 años, David encontró en su hermano a su mayor defensor. Fue él quien insistió para que acudiera al casting de Operación Triunfo, incluso enfrentándose a los integrantes de la orquesta Expresiones, donde Bisbal cantaba entonces, ya que la prueba coincidía con una actuación programada. El propio artista recordó con emoción aquel viaje que cambió su vida. José María salió desde Almería en su Opel Kadett, pasó por Cáceres para recoger a David y juntos viajaron hasta Madrid para asistir al casting definitivo del programa. Después regresó prácticamente sin haber dormido, demostrando un compromiso absoluto con el futuro de su hermano.

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Aquella implicación no terminó con el concurso televisivo. Cuando la carrera de David comenzó a despegar tras el éxito de Operación Triunfo, José María tomó una decisión que marcaría el rumbo de ambos: solicitó una excedencia en su trabajo como administrador informático en el Hospital del Poniente de Almería para convertirse en su primer representante y acompañarlo durante los primeros años de una carrera que pronto adquirió dimensión internacional. Bisbal reconoce que gran parte de la disciplina que ha mantenido durante más de dos décadas de trayectoria la aprendió precisamente de su hermano. Según explicó, José María le ayudó a organizar una agenda que en aquellos primeros años resultaba caótica, coordinando viajes, reuniones, horarios e incluso vigilando que pudiera descansar y alimentarse correctamente en medio del intenso ritmo de trabajo.

Además del apoyo profesional, el cantante destacó la tranquilidad que suponía para toda la familia saber que José María estaba siempre a su lado durante las giras. Mientras él recorría España y posteriormente América Latina, su madre encontraba consuelo al saber que ambos hermanos permanecían unidos en una etapa llena de cambios e incertidumbre.

La entrevista también dejó espacio para una profunda reflexión sobre el valor de la familia y la fragilidad de la vida. Bisbal confesó que lo sucedido con su hermano y la reciente muerte de su padre le han hecho replantearse muchas prioridades. Según explicó, estas experiencias le han recordado que las personas que queremos no estarán siempre a nuestro lado y que cada momento compartido adquiere un valor incalculable. Por ello, asegura que actualmente su mayor prioridad es disfrutar de su esposa, de sus hijos y de su madre, con quien recientemente compartió un viaje familiar para crear nuevos recuerdos. Después de más de 25 años sobre los escenarios, el artista tiene claro que el verdadero éxito no se mide únicamente por los discos vendidos o los conciertos multitudinarios, sino por la posibilidad de regresar a casa y seguir compartiendo tiempo con quienes más quiere.