Claudia Ula, hija de la modelo y presentadora Raquel Revuelta, está de celebración. La creadora de contenido cumple su primer año de casada y lo hace en un momento marcado por los cambios, los nuevos proyectos y una etapa personal que afronta con ilusión. Con motivo de este aniversario tan especial, la joven ha hablado en exclusiva con COOL y ha hecho balance de sus primeros doce meses como mujer casada. Fiel a la discreción con la que siempre ha gestionado su vida privada, Claudia ha compartido algunos detalles sobre cómo ha evolucionado su matrimonio durante este tiempo.

Aunque el matrimonio atraviesa un momento muy pleno y feliz, la realidad es que su día a día ha cambiado considerablemente durante los últimos meses. El motivo no tiene tanto que ver con la boda como con una circunstancia que ha obligado a ambos a reorganizar sus rutinas. «Nos ha cambiado mucho, pero no por estar casados, yo creo, sino porque ahora estamos viviendo separados», explica.

Actualmente, Claudia reside en Sevilla —donde también viven su abuela o su madre— mientras que Vicen, su marido, vive en Madrid. Una situación que les ha llevado a convertir los viajes y desplazamientos en una constante. «Físicamente estoy yo en Sevilla y él en Madrid. Pero bueno, subiendo, bajando… Un poquito más de movimiento a la vida que había», cuenta con total naturalidad. Lejos de suponer un problema, la distancia ha llevado a la pareja a encontrar nuevas formas de organizarse y de aprovechar al máximo el tiempo que pasan juntos. Además, es también el resultado de una decisión más que meditada y que les ha permitido a ambos crecer en sus trayectorias profesionales.

Un aniversario con destino a Marruecos

Para celebrar este primer aniversario de boda, ambos han decidido regalarse una escapada muy especial. El destino elegido ha sido Taghazout, una pequeña localidad costera situada al sur de Marruecos, cerca de Agadir, conocida por sus playas, su ambiente relajado y su atractivo para los amantes del surf. «Tenemos un viajecito», comenta Claudia con una sonrisa.

La elección del destino refleja el estilo de la pareja, más inclinada a los planes tranquilos y a descubrir nuevos lugares que a las grandes celebraciones. Además, la influencer desvela que, cuando se trata de organizar viajes, existe un claro responsable dentro del matrimonio. «Él es el que saca los billetes, el que organiza los hoteles y tal. Después ya se intenta poner al día un poco», bromea. Y es que, pese a tener micrófonos delante, el matrimonio no ha ocultado su complicidad. La prueba de que la pasión y la ilusión siguen intactas entre ellos pese a que llevan casi toda una vida juntos.

Un detalle que demuestra cómo ambos han encontrado su propio equilibrio en esta nueva etapa. Mientras continúa desarrollando sus proyectos profesionales y manteniendo un perfil discreto en lo personal, Claudia celebra este primer aniversario con la misma naturalidad con la que afronta su día a día. Doce meses después de su boda, que tuvo lugar en Zahara de los Atunes, ella y su marido siguen construyendo su historia entre Sevilla y Madrid, ahora con una nueva parada en Marruecos para celebrar su primer año juntos.