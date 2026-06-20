Jim Carrey volverá a robar la Navidad: 26 años después, ‘El Grinch’ tendrá una secuela

En la vida todo tiene un final, pero la industria del cine actual no está dispuesta a despedirse de sus historias más queridas. Sobre todo, teniendo en cuenta que nos encontramos en una época donde la nostalgia funciona como un reclamo económico casi de garantías, ante el declive de la asistencia a las salas. Ahí está el fenómeno de Top Gun: Maverick o Bitelchús, Bitelchús. Ahora, un cuarto de siglo después, el turno le ha llegado a Jim Carrey: el actor volverá a convertirse en El Grinch, con una secuela que tendrá de nuevo a Ron Howard como director.

Hoy se recuerda con cierto cariño, pero El Grinch no tuvo una buena acogida crítica en su estreno en el año 2000. Recaudó 345 millones de dólares en todo el mundo y su maquillaje se llevó el premio Oscar de su edición, aunque todo eso se vio ciertamente empañado por una prensa especializada a la que en términos generales la cinta le pareció una comedia destartalada más de Carrey. En cambio, con el tiempo, la adaptación en acción real del libro infantil del Dr. Seuss se convirtió en un clásico navideño que cientos de miles de personas ven anualmente. Por suerte, en las últimas horas varios medios norteamericanos se han hecho eco de la noticia, asegurando que El Grinch 2 ya está en una temprana fase de preproducción.

‘El Grinch 2’ es una realidad: ¿vuelve Jim Carrey?

The Hollywood Reporter fue la primera en informar de la noticia. Hace meses ya se rumoreó sobre el interés del propio nominado al Oscar sobre volver al papel de la versión antagónica y verdosa de Papá Noel. Pero en esta ocasión, ya hablamos de ideas puestas sobre la mesa, con Jim Carrey ultimando su contrato.

Se desconoce por tanto, una fecha de estreno o arranque de rodaje, teniendo por seguro que el estreno planeado por Universal Pictures tendrá lugar en la temporada navideña, impulsada por esa necesidad estacional por parte de los espectadores de consumir esas historias cargadas de amabilidad, perdón y concordia.

La vuelta de Howard a la dirección es una garantía de calidad. El galardonado cineasta es el responsable de obras maestras como Una mente maravillosa o Cinderella Man y a pesar de que el año pasado fracasó con Edén, sigue manteniendo un estatus de autor comercial de renombre. A la espera de conocer una sinopsis oficial o casting completo, desde THR confirman que Brian Grazer ejercerá como productor ejecutivo y que Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel se ocuparán del guion.

¿Dónde podemos ver ‘El Grinch’?

Mientras esperamos una fecha de estreno, los espectadores pueden acudir al catálogo de Netflix para revisionar o ver por primera vez El Grinch. Lo normal, aparte de la vuelta de Carrey, sería que en la secuela volviésemos a ver a otros actores de la primera parte como Rachel Bailit, Jeffrey Tambor, Christine Baranski o Taylor Momsen.