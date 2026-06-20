La boda de Ingrid Sanz e Ilies Hassaine: el guiño a sus padres 30 años después, invitados VIP y mucho ‘made in Spain’

La temporada de bodas sigue dejando imágenes para el recuerdo y una de las más especiales ha tenido lugar en Madrid. Ingrid Sanz Asensio e Ilies Hassaine se han dado el «sí, quiero» en la iglesia de San Jerónimo el Real, en una ceremonia marcada por la emoción, la elegancia y un precioso guiño familiar. Y es que no era una iglesia cualquiera para la novia. Hace casi 30 años, sus padres, Fernando Sanz e Ingrid Asensio, se casaron en el mismo templo. Un detalle cargado de simbolismo que convirtió este enlace en una celebración todavía más especial.

Han sido muchos los rostros conocidos que han querido acompañar a la pareja en uno de los días más importantes de su vida. Desde primera hora de la tarde, los invitados comenzaron a desfilar por las escalinatas de Los Jerónimos, que por unas horas se transformaron en una auténtica pasarela de moda.

El primero en llegar fue el novio, que apostó por un clásico traje negro con detalles en los ribetes de la solapa, una flor blanca en la solapa y accesorios dorados. Poco después hacía su entrada la novia a bordo de un elegante vehículo clásico, dejando claro que la sofisticación iba a ser una de las grandes protagonistas de la jornada.

Silvia Fernández, la marca ‘made in Spain’ que ha conquistado la boda

Para uno de los momentos más importantes de su vida, Ingrid Sanz Asensio confió en la diseñadora española Silvia Fernández, una de las firmas de referencia en el universo nupcial y de invitada en nuestro país. La elección no pudo ser más acertada. La creadora gallega firmó algunos de los estilismos más destacados de la celebración y terminó convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la jornada.

La novia lució un vestido de líneas elegantes y atemporales, con escote redondeado, delicados detalles de encaje y un drapeado estratégico que desembocaba en una falda recta capaz de realzar la silueta sin perder sofisticación. Un diseño que encajaba a la perfección con el estilo clásico y refinado que marcó toda la ceremonia.

Pero la novia no fue la única en confiar en Silvia Fernández. Su madre, Ingrid Asensio, también recurrió a la diseñadora para crear un espectacular vestido a medida. La empresaria apostó por un favorecedor tono verde oliva y un elegante escote palabra de honor con drapeado, que aportaba estructura y sofisticación al conjunto. Completó el estilismo con un bolso de mano de Bottega Veneta y zapatos dorados, logrando uno de los looks más comentados de la boda.

Las hermanas de la novia, Valeria y Alexia, también eligieron creaciones de Silvia Fernández, reafirmando el protagonismo absoluto de la diseñadora durante la celebración.

Una auténtica pasarela de invitadas

A medida que iban llegando los asistentes, las escaleras de la iglesia de San Jerónimo el Real se convertían en una auténtica exhibición de estilo.

Entre las invitadas destacó especialmente Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal y gran amiga de la familia. Fiel a una de sus firmas de confianza, volvió a apostar por Silvia Fernández para la ocasión. Lo hizo con un vestido rojo intenso de cuello halter cruzado y silueta tubo. El diseño combinaba dos tejidos diferentes: un estampado de lunares para la zona superior y un crepé liso para el resto de la pieza, logrando un resultado elegante y favorecedor.

Otro de los rostros más conocidos fue el de Vania Millán. La que fuera Miss España 2002 también eligió un diseño de Silvia Fernández, aunque con una propuesta mucho más atrevida. Su vestido, en azul plomo con lunares negros en contraste, destacaba por el escote palabra de honor y una amplia falda con vuelo que aportaba movimiento y ligereza. Completó el conjunto con sandalias de Jimmy Choo y un bolso de Jacquemus.

Tampoco pasó desapercibida Cristina Reyes, estilista de Tamara Falcó e Isabel Preysler. La experta en moda apostó por un vestido de inspiración romántica en tono marfil con delicado estampado floral en colores empolvados. Una amplia pamela, un clutch dorado y joyas discretas terminaron de construir uno de los estilismos más elegantes y sofisticados de toda la celebración. Porque si algo ha demostrado Cristina Reyes a lo largo de los años es que posee un criterio estilístico difícil de igualar.

El regalo más emotivo antes de pasar por el altar

Más allá de la moda, la boda también dejó momentos especialmente emotivos. Horas antes de la ceremonia, Ingrid Sanz Asensio recibió una sorpresa muy especial de sus hermanas, Valeria y Alexia.

Ambas quisieron regalarle un elegante camisón de satén blanco para su noche de bodas, una pieza diseñada también por Silvia Fernández. La propia novia compartió el momento a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de cariño: «Muchas gracias a las mejores hermanas que se pueden tener, Valeria y Alexia, y por supuesto a Silvia Fernández por hacer esto posible. Eres la mejor en todo lo que haces».

Sus hermanas respondieron rápidamente con un cariñoso «te queremos», mientras que la diseñadora no dudó en mostrar su emoción con un mensaje que resumía perfectamente la cuenta atrás hacia el gran momento: «Deseando verte entrar en el altar».

En una temporada repleta de bodas, la de Ingrid Sanz Asensio e Ilies Hassaine ha conseguido destacar por méritos propios. No sólo por la elegancia de los estilismos o por la presencia de invitados conocidos, sino por ese bonito guiño familiar que unió pasado y presente en el mismo altar. Una celebración donde el talento español brilló con luz propia y que, sin duda, se ha convertido en una de las bodas más bonitas de la temporada.