Los amores de Rafi Camino: de Samantha Fox y Ana Obregón a la boda que canceló con las invitaciones enviadas

Antes de que le encontráramos sentado tranquilamente en un bar de barrio de Madrid, Rafi Camino daba bastante trabajo a los fotógrafos del corazón. Su vida sentimental reunió a estrellas internacionales, actrices y presentadoras, con historias que tuvieron mucho más recorrido que otras. Samantha Fox todavía recuerda su romance como uno de los mejores regalos que le hizo España. Y eso que todo empezó con una actuación y una rosa.

Samantha Fox: un flechazo con público y una rosa roja

Marbella, verano de 1990. Rafi Camino acudió con unos amigos a una actuación de Samantha Fox y acabó formando parte del espectáculo. La cantante británica reparó en él entre el público, se acercó a su mesa y comenzó a coquetear. El torero respondió regalándole una rosa roja, que ella se colocó entre los dientes. Después del concierto volvieron a encontrarse entre bastidores. El número musical había terminado; el sentimental acababa de empezar.

Ella era una estrella del pop y él uno de los jóvenes toreros que más atención despertaban dentro y fuera de las plazas. La combinación tenía todos los ingredientes para interesar a las revistas. Pero, por encima del revuelo, Samantha asegura que hubo enamoramiento. Así lo recordó en una entrevista con ABC: «Yo conocí a un hombre muy guapo llamado Rafa Camino, que era el torero número uno en España, y me enamoré, así que sin duda ese es mi mejor recuerdo de España». Lo de «número uno», naturalmente, forma parte del recuerdo de la artista.

La relación se repartió entre la capital y la Costa del Sol. «Él vivía en Madrid. Yo vivía en Marbella, así que pasábamos mucho tiempo en Marbella y mucho tiempo en Madrid», explicó la cantante. Los kilómetros no impidieron que buscaran ocasiones para verse.

El romance duró unos seis meses, aunque el recuerdo sobrevivió mucho más. En 1995, Samantha explicó que habían terminado al comprobar que aquella historia no tenía futuro, sin una ruptura dramática. Décadas después seguía hablando de él con cariño.

Lara Dibildos: una relación que dejó un cariño profundo

Con Lara Dibildos vivió una historia que ambos recuerdan con especial emoción. En un encuentro televisivo en TardeAR, en mayo de 2025, la actriz agradeció al torero que hubiera estado a su lado durante una grave enfermedad, acompañándola tanto en España como en Estados Unidos.

Rafi también se emocionó al recordar aquellos momentos y dejó clara la importancia de la relación: «Lara ha sido mi novia y la he querido con locura». Más allá de las portadas, compartieron circunstancias difíciles que explican el cariño que todavía se profesan.

Terelu Campos: una historia breve que volvió a dar titulares

Su acercamiento a Terelu Campos volvió a la actualidad en 2025. El propio Rafi habló de una amistad con salidas y cenas, reconoció lo publicado en su momento y restó solemnidad a aquella historia. También negó que Terelu hubiera provocado su ruptura con Lara Dibildos.

Cuando le preguntaron cómo había sido la colaboradora como novia, respondió: «Ni me acuerdo ya». Una contestación bastante menos romántica que las de Samantha, aunque aseguró conservar buenos recuerdos de todas.

Ana Obregón: una escapada a Comillas y otro romance de portada

Ana Obregón también figura en su historia sentimental. Según recoge Diez Minutos, mantuvieron una breve relación en 1996 y fueron fotografiados durante una escapada a Comillas, en Cantabria. Dos habituales de las revistas juntos: los fotógrafos no necesitaban mucho más.

Nani Gaitán: el encuentro en un certamen de belleza

A Nani Gaitán la conoció en Miss Córdoba de 1997, donde Rafi participaba como jurado. La modelo y presentadora y el torero mantuvieron una relación de aproximadamente dos años, según la retrospectiva de Diez Minutos. Aquel encuentro acabó teniendo bastante más recorrido que la gala.

Natalia Álvarez: matrimonio y un hijo en común

Con Natalia Álvarez dio el paso de casarse. La boda se celebró el 25 de noviembre de 2001 y juntos tuvieron a su hijo Rafael. El matrimonio terminó separándose en 2009, después de varios años de vida familiar.

Sandra Campbell: la boda que se quedó en las invitaciones

Después llegó Sandra Campbell, con quien preparó una segunda boda. Pero en julio de 2013, a tres meses del enlace previsto para octubre, se conoció la ruptura. Las invitaciones ya estaban enviadas y los preparativos, avanzados.

Sandra explicó que habían intentado salvar la relación, pero que no habría marcha atrás: «Nos queremos mucho, lo hemos intentado de todas las maneras pero no. No hay vuelta atrás». Aquella historia terminó antes del altar.