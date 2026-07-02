Amador Mohedano se traga sus críticas y elogia ahora el documental de Rocío Jurado producido por Rocío Carrasco

La emisión del documental dedicado a Rocío Jurado, producido por su hija Rocío Carrasco, ha provocado numerosas reacciones dentro y fuera del ámbito televisivo. Sin embargo, una de las más sorprendentes ha sido la de Amador Mohedano, hermano de la artista y durante muchos años su representante y mano derecha. Pese al profundo distanciamiento que mantiene con su sobrina desde hace años, Amador ha reconocido públicamente que el resultado del proyecto le ha emocionado y que, en líneas generales, le ha gustado mucho más de lo que esperaba.

Sus declaraciones, realizadas durante una entrevista en el programa El verano se mueve junto al periodista Tino Torrubiano, han llamado especialmente la atención porque el propio Amador decidió no participar en el documental cuando fue invitado. Aun así, tras ver el primer episodio, su valoración ha sido mayoritariamente positiva. «Bastante bien, la verdad. Yo pensaba que era otra cosa», confesó, dejando claro que el contenido había superado sus expectativas iniciales.

El hermano de Rocío Jurado aseguró que el documental consiguió remover muchos recuerdos personales y despertar emociones que llevaba tiempo sin experimentar. «Me he emocionado en muchos momentos. Está muy bien, muy bien. Me ha gustado el 90 %», afirmó, sorprendiendo a quienes esperaban una reacción mucho más crítica debido al conflicto familiar que mantiene con Rocío Carrasco. Uno de los momentos que más le conmovió fue el dedicado a los padres de la familia Mohedano. Según explicó, le emocionó especialmente escuchar cómo el documental recordaba que su padre era un gran aficionado al cante y que su madre poseía una voz extraordinaria, un recuerdo que conecta directamente con los orígenes artísticos de Rocío Jurado y con la historia familiar que marcó el inicio de una de las carreras más importantes de la música española.

Durante el visionado también se pudo observar a un Amador espontáneo, comentando diferentes escenas sin filtros. En algunos momentos destacó aspectos relacionados con la trayectoria profesional de su hermana, recordando temporadas en las que la cantante batió récords de asistencia en teatros de toda España. También realizó comentarios sobre algunos familiares que aparecían en pantalla e incluso dejó escapar alguna sonrisa mientras seguía el desarrollo de la producción. No obstante, este reconocimiento al documental no significa que las diferencias con Rocío Carrasco hayan desaparecido. La relación entre ambos continúa siendo muy complicada después de casi dos décadas de enfrentamientos públicos, declaraciones cruzadas y desacuerdos relacionados tanto con la herencia de Rocío Jurado como con la gestión de su legado artístico.

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Tras el fallecimiento de la cantante en 2006, la lectura del testamento abrió una profunda brecha dentro de la familia. Rocío Carrasco fue designada heredera universal, una decisión que generó importantes tensiones con algunos miembros del clan, entre ellos Amador Mohedano. A partir de ese momento comenzaron años de conflictos mediáticos que se intensificaron con el paso del tiempo. La situación alcanzó uno de sus momentos más delicados con la emisión de las docuseries protagonizadas por Rocío Carrasco, en las que la hija de Rocío Jurado relató su versión de los acontecimientos familiares y lanzó duras acusaciones contra varios de sus familiares, incluido su tío. Aquellas declaraciones provocaron nuevas respuestas públicas por parte de Amador, quien defendió su actuación durante los años en los que trabajó junto a su hermana y mostró en repetidas ocasiones su desacuerdo con el relato ofrecido por Carrasco.

Precisamente por ese historial de desencuentros, las palabras pronunciadas ahora por Amador han sido interpretadas por muchos como un gesto inesperado de reconocimiento hacia el trabajo realizado en el documental. Sin embargo, él mismo quiso dejar claro que su valoración positiva se refiere exclusivamente a la calidad de la producción y al homenaje dedicado a Rocío Jurado, no a una posible reconciliación familiar. De hecho, durante la entrevista también lamentó el cambio que, según su opinión, ha experimentado su sobrina con el paso de los años. Recordó a la Rocío Carrasco de su infancia como una persona cercana, familiar y muy cariñosa, asegurando que hoy percibe una realidad completamente distinta. Con estas palabras dejó claro que, aunque el documental le haya emocionado profundamente y considere que está muy bien realizado, las heridas que dividen al clan Mohedano continúan abiertas y, por el momento, no parece existir un acercamiento personal entre tío y sobrina.