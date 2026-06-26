Kiko Hernández: «Le quité muchas horas a mis hijas por la televisión y ahora me doy cuenta de lo gilipollas que fui»

Kiko Hernández ha sido uno de los muchos rostros conocidos que no ha querido perderse el estreno de La más grande, la serie documental basada en la vida de Rocío Jurado. Acudió junto a Fran Antón, su marido, y, lejos de esquivar a la prensa, no dudó en atender a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento. Durante su intervención con los micrófonos de COOL, el colaborador se mostró especialmente sincero y reconoció que uno de los mayores arrepentimientos de su vida es no haber podido dedicar más tiempo a sus hijas, debido a los exigentes horarios que durante años marcó su trabajo en televisión.

«Estoy muy contento, muy feliz. Estoy haciendo lo que me gusta. Estoy haciendo teatro, hago mi televisión también a través de YouTube… Estoy en un momento de mucha paz, de mucha serenidad», comenzaba a decir. Añadía que, sobre todo, estaba centrado en recuperar el tiempo que consideraba que había perdido con sus dos hijas, una cuestión que parece que a día de hoy le pesa. «Estoy recuperando mucho tiempo que he gastado y que no he podido tener con mis pequeñas, porque estaba todo el día encerrado en una cadena de televisión y no tenía tiempo para nada. Y ahora te das cuenta de que la vida también está fuera de lo que es la televisión. Y muchas veces, por querer echar horas y quitárselo a tu familia, pues luego dices: ‘Joder, qué gilipollas fui’», sentenciaba.

Kiko terminaba aclarando que, aunque el fin de Sálvame y Ni que fuéramos fue todo un boom, en cierta parte está «agradeciendo este parón». «De verdad que ahora mismo estoy muy feliz y muy tranquilo», insistía. A pesar de ello, el colaborador prefería no pillarse los dedos y, al ser preguntado por si volvería a un programa diario de televisión, tampoco respondía con una negativa. «Nunca digas de esta agua no beberé, pero yo ahora mismo estoy en la posición perfecta. Pero eso lo dije cuando terminó A tu lado o Crónicas marcianas y luego me enredé 14 años con Sálvame, entonces no lo sé. Que la vida reparte suerte», concluía.

Su íntima amistad con Rocío Carrasco

La presencia de Kiko Hernández en el estreno del documental de Rocío Jurado no es casualidad. El televisivo mantiene una cercana amistad con Rocío Carrasco desde hace años y, como no podía ser de otra manera, no ha dudado en mostrarle su apoyo en este día tan especial. De hecho, en su conversación con COOL, confesó que quería mucho a Rocío y que estaba muy feliz de haber podido estar. «Todo lo que sea apoyarla y más con una figura de alguien tan grande como Rocío Jurado, ahí me va a tener siempre. Igual que yo la tengo siempre a ella», confesaba.

Después del evento, a través de sus redes sociales, Kiko también dedicó unas emotivas palabras a la hija de la apodada como La más grande. «Hay personas que honran el legado… y otras que simplemente viven de él. Qué orgullo verte, amiga, defendiendo con tanto respeto, tanto cariño y tanta verdad la memoria de la más grande. Mientras unos convierten una historia irrepetible en ruido, tú la conviertes en cultura, emoción y homenaje. Enhorabuena, Rocío. Hoy has demostrado que cuidar un legado no es hablar de él, sino estar a la altura de quien lo construyó», escribía.