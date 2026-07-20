Álvaro Morata y Alice Campello pasean su amor por Nueva York y celebran su reconciliación con la victoria de La Roja

Mientras la Selección Española hacía historia en el MetLife Stadium, Álvaro Morata y Alice Campello escribían la suya en las calles de Nueva York. La pareja fue una de las muchas caras conocidas que viajaron hasta la Gran Manzana para presenciar la final del Mundial 2026 y, además de animar a La Roja desde la grada, aprovecharon su estancia en la ciudad para demostrar que su reconciliación atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Entre paseos, fotografías y gestos de complicidad, ambos nos dejaron ver que el amor mutuo sigue presente.

La final de la Copa del Mundo reunió a numerosas leyendas del fútbol español. En el palco VIP se dejaron ver nombres como Iker Casillas, Sergio Ramos o Andrés Iniesta, mientras otros rostros conocidos optaron por vivir el partido desde la grada. Morata y Campello fueron dos de ellos y no desaprovecharon la ocasión para compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales del viaje.

Su historia de amor ha estado marcada por los altibajos. Comenzaron su relación en 2016 y un año después se dieron el «sí, quiero». Durante estos años han formado una familia con cuatro hijos, aunque el camino no ha sido sencillo. En 2024 anunciaron una primera separación, a la que siguió una reconciliación apenas cinco meses después. Sin embargo, en 2026 volvieron a poner distancia entre ambos. La ruptura tampoco fue definitiva y, a comienzos del pasado mes de junio, confirmaron que se habían dado una nueva oportunidad. A juzgar por las imágenes compartidas en Nueva York, esa decisión parece haber reforzado aún más su relación.

Aprovechando el viaje, la pareja decidió regalarse unos días para ellos, sin sus hijos, disfrutando de algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad. En una de las imágenes compartidas por Morata, ambos aparecen viajando en un transfer rumbo al MetLife Stadium para asistir a la final. El delantero lucía con orgullo la camiseta de la Selección Española, mientras que Alice Campello apostó por un estilismo cómodo y veraniego para combatir las altas temperaturas de Nueva York: camiseta blanca de tirantes, shorts vaqueros y zapatillas deportivas. Un look sencillo en el que el maquillaje natural, un ligero toque de colorete y unos labios con brillo rosa completaban una imagen de auténtico lujo silencioso.

Ya en el estadio, fue la empresaria italiana quien tomó el relevo en las redes sociales. Antes del comienzo del encuentro compartió una fotografía junto a otra de las grandes figuras españolas que triunfan en Estados Unidos: Antonio Díaz, El Mago Pop. El ilusionista mantiene una estrecha vinculación con el país gracias a su exitoso espectáculo en Broadway y a la propiedad del Branson Magic Theatre, en Misuri, consolidándose como uno de los españoles con mayor proyección internacional.

La victoria de España terminó convirtiendo la escapada en un recuerdo todavía más especial. Pero, más allá del fútbol, las imágenes de Morata y Alice Campello dejaron otro mensaje: después de dos rupturas y dos reconciliaciones, ambos parecen haber encontrado de nuevo el equilibrio.