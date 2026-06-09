En una final de casi cuatro horas de duración en la pista Philippe-Chatrier, el tenista alemán no sólo tuvo que gestionar la presión de un partido histórico, sino también la expectación mediática que rodea a cada detalle de los grandes campeones, incluido un accesorio que terminó captando tantas miradas como el propio trofeo. La victoria de Alexander Zverev en Roland Garros no sólo supuso un punto de inflexión en su carrera deportiva tras años de intentos frustrados en finales de Grand Slam, sino que también dejó una imagen inesperada fuera del terreno de juego: el protagonismo de un reloj de alta gama valorado en torno a los 25.000 euros.

Un reloj diseñado para la alta exigencia del deporte

Durante el desarrollo del partido, Alexander Zverev llevó en la muñeca el Jacob & Co. Epic X Black Titanium, una pieza que forma parte de la colección más deportiva de la firma suiza y que está pensada para entornos donde la resistencia y la precisión son fundamentales. Fabricado en titanio con recubrimiento DLC negro, este modelo combina ligereza y robustez, dos cualidades especialmente relevantes para alguien sometido a esfuerzos físicos constantes como un tenista profesional. Más allá de su estética agresiva y moderna, el reloj incorpora un movimiento esqueletizado manual JCAM02 con sistema antichoque, diseñado para minimizar el impacto de las vibraciones y garantizar un funcionamiento estable incluso en condiciones de alta intensidad.

Este tipo de construcción no es habitual en la relojería tradicional de lujo, lo que convierte al Epic X en una pieza singular dentro del catálogo de Jacob & Co. La disposición vertical de su movimiento, con barrilete y volante alineados, refuerza la sensación de profundidad mecánica y deja a la vista una arquitectura interna que normalmente permanece oculta, convirtiendo el reloj en un objeto tanto funcional como visualmente técnico.

Dos relojes en una misma victoria histórica

Sin embargo, lo más llamativo de la jornada no fue únicamente el modelo utilizado durante el partido, sino el hecho de que Alexander Zverev decidiera cambiar de reloj en el momento más simbólico del día. Tras levantar el título de Roland Garros, el alemán optó por sustituir su primera pieza por el Epic X Ceramic Bracelet en color blanco, una versión completamente diferente en estética, pero perteneciente a la misma familia. Este gesto añadió un matiz de estilo a una celebración ya de por sí histórica, reforzando la idea de que ambos relojes formaban parte de una narrativa visual pensada para cada momento de la jornada.

Según la propia marca Jacob & Co., la colección Epic X nació en 2016 como una reinterpretación moderna de la relojería deportiva, inspirada en la letra X como símbolo de lo desconocido, lo misterioso y lo atractivo. El modelo en cerámica combina la estructura esqueletizada del Epic X Skeleton con la solidez del Epic X Bridges, dando lugar a un diseño donde caja y movimiento parecen integrarse en una sola pieza. La cerámica aporta además resistencia a los arañazos, ligereza, comodidad e incluso propiedades hipoalergénicas, lo que la convierte en un material especialmente funcional para el uso prolongado.

Un accesorio que también cuenta una historia

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Más allá de su valor económico o de su complejidad técnica, el uso de estos dos relojes en una misma jornada refuerza la imagen de Alexander Zverev como un deportista asociado al lujo técnico y al cuidado del detalle. Su primer Roland Garros no sólo será recordado por el resultado deportivo, sino también por una estética muy marcada en la que el reloj de 25.000 euros se convirtió en un elemento más de la historia, acompañando un momento clave de su carrera entre la exigencia del partido y la celebración final.