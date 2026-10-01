Alejandro Sanz se acuerda de Ceuta en el estreno de ‘El alma al aire’: «Lo están pasando muy mal… hay que seguir»

La Gran Vía de Madrid se ha vestido de gala este miércoles para recibir a Alejandro Sanz, protagonista indiscutible del estreno de El alma al aire, el nuevo musical que lleva sus canciones al escenario del Teatro Ocaso Coliseum. El cantante madrileño ha sido uno de los grandes reclamos de una première que ha reunido a numerosos rostros conocidos y que ha puesto el broche a cuatro años de trabajo para convertir algunas de sus canciones más conocidas en la banda sonora de una historia propia. Sanz ha llegado sonriente y visiblemente feliz por ver finalmente el proyecto sobre el escenario y ha atendido a los medios antes de disfrutar de la función. COOL ha estado allí y ha podido hablar con el artista, que además de compartir sus primeras impresiones sobre el musical ha recordado uno de los gestos que protagonizó hace apenas unos días durante sus conciertos junto a Shakira en Madrid: el detalle que tuvo con Ceuta al lucir su bandera durante su aparición sobre el escenario.

El alma al aire parte precisamente de una premisa que Alejandro Sanz ha querido dejar clara desde el principio: no se trata de llevar su vida al teatro ni de construir una biografía musical sobre su figura. Sus canciones son el punto de partida de una historia independiente, una especie de fábula en la que los temas del artista encuentran un nuevo significado al integrarse en la trama. El cantante ha explicado ante los medios que ha sido «increíble» descubrir cómo sus canciones encajan dentro de esta historia y ha definido la propuesta como «una especie de fábula maravillosa» que, en su opinión, representa muy bien el espíritu de su música. «Las canciones caen como si fuera un traje perfecto a la historia», ha señalado durante el estreno, poniendo en valor el trabajo realizado por todo el equipo durante los últimos cuatro años. Una producción en la que ha destacado especialmente al elenco y al equipo de Stage Entertainment: «Han hecho un trabajo increíble, el elenco es impresionante y yo creo que lo van a disfrutar muchísimo».

La llegada de este musical a Madrid tiene además un componente especialmente emotivo para Alejandro Sanz. El Teatro Ocaso Coliseum guarda un vínculo directo con su infancia, ya que su padre tuvo una oficina en el propio edificio. El cantante ha recordado ante las cámaras que de pequeño acudía allí para ayudarle, en una época en la que, como él mismo ha explicado entre risas, «el trabajo infantil no era bonito». Por eso, ver ahora sus propias canciones sobre ese escenario tiene para él un significado especial. «Le hubiera encantado a él saber que está ahora aquí», ha reconocido. Un recuerdo familiar que se suma a la emoción de asistir al resultado definitivo de un proyecto que comenzó a gestarse hace cuatro años y que ahora llega al corazón de la Gran Vía con una historia construida alrededor de algunas de las canciones que han acompañado a varias generaciones.

Pero durante su encuentro con los medios, Alejandro Sanz también ha tenido tiempo para hablar de sus últimos conciertos en Madrid y de uno de los detalles que más llamó la atención durante su participación en la residencia de Shakira. El cantante apareció por sorpresa junto a la colombiana durante uno de los shows y volvió a compartir escenario con ella para interpretar La Tortura, una canción que ambos publicaron hace más de dos décadas y que provocó una auténtica revolución entre los miles de espectadores que llenaban el recinto. Shakira se refirió a él como «mi hermano Alejandro Sanz» y ambos protagonizaron uno de los momentos más esperados de la noche. Sin embargo, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: Sanz llevaba alrededor del brazo la bandera de Ceuta, un gesto que repitió durante sus dos noches junto a Shakira y que posteriormente también mostró en sus redes sociales.

Preguntado ahora por aquel gesto, Alejandro Sanz no ha dudado en explicar el motivo que le llevó a lucir la bandera. «Lo están pasando muy mal allí y siempre hay que acordarse de la gente», ha respondido el cantante. Asimismo, Alejandro ha explicado que considera importante que las personas que atraviesan momentos complicados sepan que no han sido olvidadas: «En este momento yo creo que para ellos es muy importante que les sigamos recordando y no les dejemos en el olvido». Una declaración con la que Sanz ha puesto palabras a un gesto que había llamado especialmente la atención durante su actuación y que posteriormente recibió también el agradecimiento del presidente de Ceuta, Juan Vivas.

Alejandro reúne por primera vez a sus cuatro hijos

Pero la gran sorpresa de la noche ha estado en el terreno más personal. Alejandro Sanz ha reunido por primera vez públicamente a sus cuatro hijos, Manuela, de 25 años; Alexander, de 23; Dylan, de 15; y Alma, de 12, durante una cita especialmente importante para el artista. Los cuatro han acompañado a su padre en el estreno de El alma al aire y han protagonizado junto a él una de las imágenes familiares más esperadas de la noche. También han estado presentes Stephanie Cayo, pareja del cantante, y Raquel Perera, madre de Dylan y Alma. Aunque los cuatro hermanos ya habían coincidido en privado —de hecho, semanas antes fueron vistos juntos durante unas vacaciones en Mallorca, a bordo de El Macann, junto a Stephanie—, esta ha sido la primera vez que Alejandro posa públicamente con todos ellos en un mismo evento. Un momento especialmente significativo para el cantante, que ha querido compartir con sus hijos la llegada a Madrid de un proyecto en el que lleva cuatro años trabajando.