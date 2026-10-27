Aitana atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de consolidar el éxito de Superestrella y cerrar una etapa marcada por su proyección internacional, la artista ha repasado tanto su evolución profesional como algunos aspectos de su vida personal que han generado conversación pública.

Aitana se pronuncia sobre la vivienda

El debate sobre la vivienda no solo está en la calle. Los famosos han querido aportar sus puntos de vista sobre ello, como Aitana, que tiene varias propiedades inmobiliarias. La cantante ha recordado las críticas que recibió después de hablar sobre este asunto en La Resistencia, cuando sus declaraciones fueron interpretadas como una defensa de la especulación inmobiliaria.

Ahora, con otra perspectiva, reconoce que entonces no era plenamente consciente de la dimensión social del problema. «Me llamaron especuladora por lo que conté en el programa de Broncano», recuerda en la entrevista. La artista ha admitido que, en aquel momento, no comprendía del todo la sensibilidad que rodea al acceso a la vivienda y asume su parte de responsabilidad por aquellas palabras.

Aitana defiende el uso personal de sus casas

La cantante ha sido tajante al explicar qué finalidad tienen los inmuebles que posee. Además, ha asegurado que no compra casas con la intención de sacar partido de ellas mediante la especulación y ha subrayado que sus propiedades están destinadas exclusivamente a su uso personal. «No especulo con la vivienda ni lo voy a hacer nunca», ha contado en GQ.

En este contexto, Aitana también ha actualizado la situación de los inmuebles de los que había hablado anteriormente. Según ha explicado, una de las viviendas que tenía alquiladas ya ha sido vendida, aunque todavía conserva otra propiedad arrendada. Sobre esta última, ha puntualizado que las condiciones del alquiler no se corresponden con las prácticas que actualmente observa en el mercado inmobiliario.

Sin entrar en más detalles sobre la ubicación de estas casas, los importes de los alquileres o las condiciones concretas de los contratos, la artista ha querido dejar clara su postura ante una cuestión especialmente delicada en España. Sus declaraciones buscan distinguir entre tener propiedades y utilizarlas como instrumento de especulación, en un momento en el que el precio de la vivienda y las dificultades para acceder a ella siguen ocupando un lugar destacado en el debate público.

Una casa en Miami, pero con los impuestos en España

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Otro de los puntos destacados de la conversación es la compra de una vivienda en Miami. Aitana ha explicado en el medio citado que la adquisición responde a motivos profesionales y a la necesidad de contar con una base desde la que desarrollar su actividad al otro lado del Atlántico. La propiedad se enmarca, por tanto, en sus planes de trabajo internacional y no en un cambio de residencia fiscal.

Asimismo, la cantante ha aprovechado su altavoz para pronunciarse sobre la tributación de las rentas más elevadas y ha rechazado la idea de trasladar su fiscalidad fuera de España para reducir su carga impositiva. «La mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso nunca lo voy a cambiar», ha asegurado mostrando su respaldo a contribuir al sistema fiscal español.

Más tranquila en el amor y la maternidad en el horizonte

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Más allá de las cuestiones económicas, Aitana ha reconocido que hacer pública su relación sentimental con Plexo, algo que no hizo con Miguel Bernardeau o con Sebastián Yatra, ha cambiado su manera de afrontar la exposición mediática. La artista ha asegurado que ahora siente más tranquilidad y que compartir esa parte de su vida le ha permitido gestionar mejor la atención de la prensa.

En cuanto al futuro, la cantante tampoco ha escondido su deseo de ser madre. Se define como una persona organizada y ha reconocido que le gustaría vivir esa etapa siendo joven, aunque no contempla hacerlo de inmediato. Antes quiere seguir disfrutando de su momento personal y profesional. Por ahora, sus prioridades pasan por continuar creciendo como artista y preparar la siguiente etapa de una carrera que no deja de evolucionar.