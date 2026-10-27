El reloj que llevó Lamine Yamal en el Balón de Oro: un Richard Mille extrafino de oro rosa y correa rosa valorado en 260.000 €

Lamine Yamal volvió a demostrar que su estilo va mucho más allá del fútbol. En la ceremonia del Balón de Oro 2026, el jugador del FC Barcelona apareció con un outfit negro de estética sofisticada, acompañado de un llamativo broche floral rosa de Chanel . Un contraste entre sobriedad y atrevimiento que encontró su mejor complemento en la muñeca: el Richard Mille RM 67-01 Automatic Extra Flat de oro rosa de 18 quilates , combinado con una llamativa correa de caucho rosa . Una elección que une la ingeniería relojera más exclusiva con una sensibilidad por la moda que no pasa desapercibida.

Richard Mille RM 67-01: el lujo de un diseño extraplano

La firma suiza Richard Mille se ha convertido en un referente de la alta relojería gracias a sus diseños arquitectónicos, sus materiales avanzados y sus movimientos mecánicos de gran complejidad. El RM 67-01 responde a esa filosofía con una propuesta que combina sofisticación y comodidad: un reloj automático ultrafino que conserva la personalidad deportiva de la marca.

Su característica caja en forma de tonel , elaborada en oro rosa de 18 quilates en esta versión, rompe con la silueta circular tradicional. Sus dimensiones aproximadas son de 38,7 milímetros de ancho por 47,52 milímetros de largo , con un grosor de tan solo 7,75 milímetros . Esta construcción extrafina le permite deslizarse con facilidad bajo el puño de una chaqueta, sin renunciar a una presencia visual reconocible.

El acabado cálido del oro rosa aporta elegancia, mientras que las líneas curvas de la caja refuerzan su carácter contemporáneo. El resultado es un reloj que funciona tanto como instrumento mecánico como accesorio de moda.

Una esfera esqueletizada que convierte la mecánica en diseño

Uno de los elementos más distintivos del RM 67-01 es su esfera esqueletizada , que deja a la vista buena parte del movimiento. En lugar de esconder la maquinaria, Richard Mille la convierte en protagonista: puentes, engranajes y componentes se organizan en distintos planos para crear una arquitectura tridimensional llena de profundidad.

Los números horarios metálicos se apoyan sobre dos raíles de titanio, mientras que los detalles luminiscentes facilitan la lectura en condiciones de poca luz. La disposición de los elementos busca equilibrar la complejidad visual con la funcionalidad, una característica esencial en un modelo donde cada componente forma parte de la estética.

La combinación de superficies metálicas y elementos oscuros aporta contraste y hace que el mecanismo destaque sin sobrecargar el conjunto. Es precisamente esta transparencia mecánica la que convierte al RM 67-01 en una pieza reconocible incluso para quienes no son aficionados a la relojería.

Calibre CRMA6: precisión en apenas 3,6 milímetros

En el interior late el calibre automático CRMA6 , un movimiento desarrollado para este modelo. Con un grosor de solo 3,6 milímetros , demuestra cómo la marca consigue integrar una mecánica sofisticada en una caja extraordinariamente fina. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora , equivalente a 4 Hz, incorpora 25 rubíes y ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 50 horas .

Entre sus componentes destacan la platina y los puentes de titanio de grado 5, un material ligero y resistente, junto con un rotor de platino que aprovecha el movimiento de la muñeca para dar cuerda al mecanismo. La combinación de estos materiales responde a la búsqueda de ligereza, resistencia y precisión que define a la manufactura.

En cuanto a sus funciones, el reloj indica horas y minutos, incorpora un calendario con fecha y cuenta con un indicador de funciones situado a las dos, que permite identificar la posición de la corona para dar cuerda o ajustar la hora y la fecha. El calendario aparece en una abertura vertical a las cinco, integrada en la esfera sin romper su equilibrio visual. Cada elemento responde así a una doble intención: facilitar la lectura y mantener la estética técnica del conjunto.

La correa rosa: el detalle que marca la diferencia

Si el oro rosa representa el lado más clásico del lujo, la correa de caucho rosa introduce una nota inesperada. Su color crea un contraste con el negro del outfit y conecta visualmente con el broche floral de Chanel, aportando coherencia al conjunto. Lejos de ser un simple detalle decorativo, se convierte en uno de los elementos más expresivos del reloj.

El caucho ofrece, además, flexibilidad, comodidad y resistencia para el uso diario. En esta combinación, el rosa suaviza la contundencia del oro y refuerza una imagen juvenil, atrevida y alejada de los códigos más conservadores de la relojería tradicional. El resultado demuestra cómo un cambio de color puede transformar la personalidad de una pieza de alta gama sin restarle sofisticación.

¿Cuánto cuesta el Richard Mille de Lamine Yamal?

El Richard Mille RM 67-01 en oro rosa pertenece a uno de los segmentos más exclusivos de la alta relojería. Las estimaciones de mercado para esta versión se sitúan aproximadamente entre 240.000 y 260.000 euros , aunque el precio puede variar según el estado, la configuración y la disponibilidad. La cifra debe entenderse como una referencia orientativa, ya que no es posible confirmar el valor exacto de la unidad que lució Yamal únicamente a partir de su apariencia.