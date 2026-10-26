Lamine Yamal e Inés García conquistan el Balón de Oro con dos looks negros, una flor de Chanel y un guiño a Pedro Pascal

El Balón de Oro no sólo es una de las noches más importantes del fútbol mundial, también se ha convertido en una pasarela en la que los protagonistas juegan fuera del terreno de juego. Entre los rostros que han acaparado las miradas, Lamine Yamal e Inés García han formado una de las parejas más comentadas de la noche. Él, una de las grandes estrellas del Fútbol Club Barcelona, y ella, estrenándose en una de las citas más esperadas del calendario deportivo. Los dos han apostado por el negro, pero con detalles que convierten sus estilismos en algo más que una elección segura.

La noche también ha estado marcada por la información que apareció por error en la web oficial del Balón de Oro, donde se llegó a señalar a varios futbolistas como ganadores antes de que se conociera el resultado definitivo. Entre ellos figuraba Lamine Yamal, que vuelve a situarse en el centro de todas las miradas. A sus 19 años, el jugador se ha consolidado como uno de los nombres más destacados del fútbol español y, fuera del campo, ha demostrado que la moda también forma parte de su universo. Su afición por los bolsos de lujo, con modelos de Chanel y Hermès, es una buena muestra de ello.

Lamine Yamal y el detalle que le conecta con Pedro Pascal

Para esta ocasión, Lamine Yamal ha escogido un traje de dos piezas completamente negro. La chaqueta, con solapas amplias, incorpora un acabado satinado que aporta contraste al conjunto. Un botón dorado y el corte crop rompen con la silueta más clásica y actualizan el traje con una estética más atrevida y rejuvenecida.

Sin embargo, el detalle que concentra buena parte de la atención está en la flor de plumas que luce en la solapa: un diseño de Chanel que convierte el accesorio en el protagonista del estilismo. La relación del futbolista con la maison francesa va más allá de sus habituales bolsos de lujo, y esta elección vuelve a demostrar su interés por las piezas que se salen de lo convencional.

La flor tiene, además, una conexión con Pedro Pascal, que ya lució este broche en los Oscar de 2026. En el último desfile de Chanel, Dua Lipa también apostó por flores de estética similar, aunque integradas en su vestido. Tres formas distintas de interpretar un mismo recurso que demuestra cómo un accesorio puede transformar por completo un look.

Inés García se estrena en el Balón de Oro

Esta noche, Inés García se estrena en la gala del Balón de Oro. La influencer ha acompañado a Lamine Yamal en una de las noches más señaladas de su carrera y ha elegido un estilismo a juego con el futbolista. Su apuesta también ha sido el negro, aunque con una silueta mucho más ceñida y una estética marcada por los detalles.

El vestido, un diseño personalizado de la firma italiana Giuseppe Di Morabito, destaca por su figura ajustada, las mangas con guantes incorporados y unas hombreras que evocan los volúmenes de los años 70 sin caer en el exceso. Una pieza con carácter que combina referencias retro con una lectura contemporánea de la elegancia nocturna.

Las joyas completan la propuesta. Inés ha confiado en Repossi, con pendientes de diamantes y dos anillos a juego, mientras que para el calzado ha elegido Christian Louboutin. El resultado mantiene la coherencia del total black, pero incorpora distintos matices gracias a las texturas, las joyas y la arquitectura del vestido.

De huir de las cámaras a la exposición masiva en redes sociales

La presencia conjunta de Lamine Yamal e Inés García también refleja cómo ha cambiado la exposición pública de su relación. Durante los primeros meses apenas se veían imágenes de ambos en redes sociales, pero, desde que su noviazgo se ha hecho más visible, sus apariciones ante las cámaras han aumentado.

Una de las más comentadas llegó cuando el padre del futbolista compartió una fotografía junto a Inés García con un mensaje que no pasó desapercibido: «Te presto a mi hijo». Gesto tras gesto, se alimentan las comparaciones con otras parejas del fútbol que han convertido su vida pública en parte de su imagen, como Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.