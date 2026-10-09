Inés García revela la obsesión agotadora de Lamine Yamal: «Se acabó»

Lamine Yamal ya está de vuelta en Barcelona tras el parón de selecciones de la Liga de Naciones. El joven atacante blaugrana ha vuelto a su rutina en la ciudad condal con su novia, la influencer Inés García. La pareja, que irrumpió en escena por primera vez en la cena de despedida de la temporada 25-26, atraviesa su mejor momento con vistas hacia algo muy especial.

Y no, no van a ser padres. Yamal y García han decidido agrandar la familia con dos nuevos integrantes. Hablamos de Coco y Copito, dos cachorros de golden retriever que pronto se dejarán ver en el hogar del tándem de moda.

Los cachorros eran prácticamente recién nacidos cuando la pareja fue a conocerlos, por lo que han tenido que aguardar antes de acogerlos en su casa. Hasta la llegada de los perros, la influencer ya está ultimando los preparativos para recibirlos por todo lo alto.

Inés cuenta los días para la llegada de sus nuevos perros

A través de sus stories de Instagram, la joven influencer ha publicado algunos de los preparativos para la aparición de sus nuevos amigos. Entre juguetes, bolsas por abrir y pelotas, Inés García ha compartido una sorprendente afición de su novio que no cesa ni cuando está en casa.

En uno de los vídeos, la creadora de contenido sale abriendo una bolsa llena de juguetes para sus cachorros. A su lado, aunque unos metros más atrás, aparece Yamal, que tarda menos de lo que canta un gallo en fijar su mirada en una en concreto: una pelota. En un vídeo donde los juguetes son los protagonistas, el futbolista acaba llevándose la atención de manera involuntaria.

«La ilusión que me hace abrir paquetes de mis perritos. Mientras Lamine destroza todos sus juguetes», escribe Inés García en la publicación. Y es que mientras ella intenta enseñar los juguetes de Coco y Copito, la estrella del FC Barcelona está sobre una mesa dando toques a una pelota diminuta.

La influencer le resta importancia al asunto

La toledana explicó posteriormente, entre risas, que su intento de grabar tranquilamente el ‘haul’ de sus futuros perros se había chafado en cuanto el de Rocafonda vio la pelota. «He intentado hacer el haul y os prometo que en el momento en el que he sacado una pelota, que ha sido el primer juguete que he sacado, se acabó», comenta Inés en la siguiente historia.

«Él ya no quería participar en absolutamente nada; él solo quería la pelota», añade la influencer, que termina compartiendo cómo logra que Lamine le deje continuar con el vídeo lanzándole el juguete.

La aparición de Coco y Copito en las vidas de Lamine Yamal e Inés García hace presagiar toda una revolución en el día a día de la pareja. Si bien los cachorros necesitan unos días más para llegar a la casa, ambos cuentan ya las fechas que faltan y viven con ganas los preparativos. Y, como se puede comprobar, los nuevos integrantes no tardarán en ver una norma no escrita en el hogar: si hay una bola cerca, Yamal no puede evitar dar unos toques.