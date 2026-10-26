Novedades COOL: el perfume secreto de Aitana, concierto a la luz de las velas o un rincón cultural de lujo

Octubre se despide poco a poco, Halloween llama a la puerta y Mariah Carey ya afina la voz para inaugurar oficialmente la Navidad. Mientras el otoño nos regala sus primeros días de frío y todavía se resiste a abandonar algún que otro rayo de sol, Madrid sigue llena de planes que merecen un hueco en la agenda. De la gastronomía japonesa a las noches de flamenco, pasando por nuevos rincones culturales, perfumes especiales y propuestas para disfrutar en familia, repasamos las novedades más COOL para dar la bienvenida a noviembre con mucho estilo.

Una celebración con sabor asiático

Hace 15 años que Akaneya nos deleita con los sabores de Japón. Todo comenzó en Barcelona, cuando Ignasi Elias y Chiho Murata descubrieron un pequeño restaurante de sumibiyaki en Kioto, una experiencia que les inspiró para poner en marcha su propio proyecto gastronómico. Desde entonces, la propuesta no ha dejado de crecer e incorporar productos exclusivos, como el Matsusaka Beef de Ito Ranch, una carne de gran prestigio, y el Crown Melon, considerado uno de los melones más caros del mundo. Una opción perfecta para los amantes de la gastronomía nipona.

Desde la pedida de mano hasta el «para siempre»

Se acerca una de las épocas más mágicas del año y es un buen momento para celebrar la alegría. Regalar siempre es una buena idea y, si es un diamante, mejor aún. Nuestra elección es Swarovski, que crea piezas excepcionales concebidas para iluminar momentos especiales. Los anillos de compromiso Swarovski Created Diamonds reinventan la expresión del amor eterno a través de diamantes creados en laboratorio, tallados para maximizar su brillo y engastados en metales preciosos. Desde la refinada luminosidad del solitario Eternity hasta el anillo Galaxy, con su diseño de inspiración cósmica, y la característica geometría del anillo Octagon con engaste bisel, cada pieza es una oda a la artesanía y la creatividad.

Un aniversario lleno de música y tradición

Para los aficionados a la música y, sobre todo, al flamenco más cercano, recomendamos visitar el tablao La Carmela. La pasada semana, este icónico espacio celebró su quinto aniversario con una propuesta marcada por la esencia, la emoción y la verdad del arte flamenco. De la mano de Juan Andrés Maya y Raquel Martos, directores del tablao, el Teatro Calderón acogió una experiencia única en la que la voz y el baile llenaron cada rincón. La noche reunió a artistas como José Mercé y la bailaora Alba Heredia para celebrar una de las grandes expresiones de nuestra cultura.

Noche de Muertos en una azotea de Madrid

Madrid se ha internacionalizado y, mientras unos celebran Halloween, otros optan por una tradición mexicana: el Día de Muertos. The Social Hub lleva esta celebración a su azotea con una Noche de Altares, una propuesta especial para el 31 de octubre. La cita estará abierta tanto a huéspedes como a visitantes y tendrá la música, los sabores mexicanos y la coctelería como protagonistas. Una forma de acercarse a una tradición que rinde homenaje a quienes ya no están.

Un nuevo rincón de cultura

Madrid vibra con nuevas propuestas en las que la elegancia y el pensamiento se dan la mano. Galería Canalejas presenta The Reading Room, una iniciativa creada junto a Read Her Mind (RHM) que aspira a convertirse en uno de los encuentros after-work más atractivos de la temporada. Desde el 7 de octubre, el Private Lounge de Galería Canalejas abre sus puertas dos miércoles al mes para acoger a una comunidad de mujeres unidas por la curiosidad, el criterio y la pasión por las ideas. Lejos de los foros académicos tradicionales, el proyecto propone un formato dinámico: cada título seleccionado por RHM se explora en dos veladas, una primera para descubrir la obra y otra para profundizar en sus matices. En algunas sesiones también participarán autores y prescriptores de la escena creativa.

El perfume secreto de Aitana en su gira

Desde que comenzó su relación con el creador de contenido Plex, Aitana aparece con frecuencia en vídeos de YouTube. En uno de los más recientes, hemos podido descubrir qué perfume lleva en su maleta durante la gira. Se trata de Amouage Guidance 46, disponible en Isolée. Esta fragancia ofrece una interpretación más intensa, profunda y magnética de la original y forma parte de la colección Exceptional Extraits, creada por el perfumista Quentin Bisch. Con una concentración del 46 % de aceites perfumados, combina delicadeza y fuerza. La pera, la avellana y la almendra amarga protagonizan la salida, mientras que la rosa, el jazmín sambac, el osmanto y el azafrán componen un corazón floral opulento. En el fondo, el sándalo, la vainilla, el ámbar gris y las maderas aportan calidez y profundidad.

Kim Kardashian vuelve a la pantalla

El pasado año hubo una serie que nos conquistó y que tenía entre sus protagonistas a uno de los rostros más reconocidos del clan Kardashian, además de Glenn Close y Sarah Paulson. Todas las de la ley regresan a Disney+ con su segunda temporada el 4 de noviembre. La plataforma estrenará tres episodios y, después, añadirá uno nuevo cada miércoles. Las abogadas de Grant, Ronson y Greene vuelven con una temporada llena de escándalos, secretos y alta costura. Mientras surgen nuevas alianzas, las amistades se pondrán a prueba y una revelación impactante amenazará la continuidad del bufete.

Una carta de otoño que apetece

Hay algo especial en las casas de comidas de toda la vida, donde detrás de cada plato hay tiempo, oficio y buena materia prima. Esa manera de entender la cocina define Casa Felisa y la propuesta de su chef, Rafael Cordón, que con la llegada del otoño vuelve la mirada hacia los productos de temporada. La nueva carta mantiene la esencia del restaurante, pero incorpora recetas elaboradas con ingredientes de proximidad procedentes del cercano Mercado de Barceló. Entre ellas destacan las alitas en escabeche con chalotas y zanahoria, así como los puerros asados con setas chantarela y nata reducida. Dos propuestas que ponen el foco en el producto y en los sabores propios de esta época del año.

La ‘noche de las velas’ en el corazón de Madrid

Madrid cuenta con numerosos enclaves que merecen una visita, pero el edificio del Ayuntamiento tiene algo especial. En su interior se encuentra Cornamusa, un restaurante con personalidad propia en el que la gastronomía es la protagonista y que recupera un evento muy especial: la noche de las velas. La primera cita tendrá lugar el viernes 30 de octubre, bajo el nombre de Alma misteriosa, una velada que invita a disfrutar de la magia y el encanto de las noches de otoño. La propuesta continuará el sábado 19 de diciembre con Magia de la Navidad, una edición pensada para celebrar estas fechas en un ambiente cálido y especial.

Un plan familiar para el puente

La salud mental infantil se ha convertido en una de las grandes prioridades sociales. En este contexto, Micropolix, la ciudad infantil situada en Madrid, pone en valor el papel del juego social en el desarrollo del cerebro emocional y como factor protector frente a problemas como la ansiedad, el estrés o el aislamiento social. Una propuesta para que los más pequeños disfruten mientras aprenden.

Lo mejor para los más pequeños

NUK celebra 70 años de trayectoria especializada en los primeros años de vida y es la marca número uno en hospitales de España en alimentación infantil. Entre sus productos destacan el chupete NUK Perfect Match Air Night, con amplias aberturas que favorecen la transpirabilidad y disponible en tres tamaños, y el set de dos biberones NUK Perfect Match. Estos últimos cuentan con una tetina suave y flexible, sistema anticólicos, cuatro niveles de flujo e indicador de control de temperatura.