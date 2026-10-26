Pedro Piqueras, sobre su fortuna: «Tengo cinco gallinas, una huerta y me compré una casa en Budapest donde desconecto»

Pedro Piqueras lleva varios años alejado de los platós, pero su nombre continúa inevitablemente ligado a la televisión. Durante casi dos décadas fue uno de los rostros más famosos de los informativos de Telecinco, después de haber desarrollado una extensa trayectoria en radio y televisión. Tras dejar la edición de las 21:00 horas a finales de 2023, el periodista ha optado por una vida mucho más tranquila y nosotros conocemos todos los detalles.

Su retirada del ritmo diario de la televisión le ha permitido recuperar algunas de las aficiones que durante años quedaron condicionadas por sus horarios profesionales. «Tengo cinco gallinas y una huerta», explicó en un programa de TVE.

Piqueras reside desde hace años en una vivienda situada en las afueras de Madrid, en un entorno alejado del bullicio de la capital. Allí ha encontrado un espacio para disfrutar de una vida cotidiana muy diferente a la que mantuvo durante décadas. Lejos de las prisas de un informativo, ahora sus mañanas comienzan mucho antes que las de buena parte de la población.

Una vida tranquila

El periodista ha explicado que suele levantarse entre las 05:00 y las 06:00. Es un momento del día que aprovecha para leer y practicar yoga, dos actividades que se han convertido en parte de su día a día.

La nueva etapa también le ha llevado a replantearse la manera en la que entiende el tiempo. Después de tantos años sometido a horarios exigentes, Piqueras reconoce que durante una parte de su vida cometió el error de aplazar determinados planes pensando que tendría tiempo suficiente para realizarlos después.

«Lo importante es vivir y disfrutar de las cosas, hay que prepararse mucho antes. Yo me equivoqué porque pensé en hacer cosas cuando llegara mi jubilación y lo que hay que hacer es vivirlas en el momento porque nunca sabes lo que puede pasar», reflexionó.

Esa filosofía explica, en parte, la decisión de mantener una vida mucho más discreta. Piqueras ha sido siempre especialmente cuidadoso con aquello que afecta a su esfera privada y ha evitado convertir sus relaciones personales o su patrimonio en parte habitual de la actualidad televisiva.

Cuatro décadas ejerciendo de periodista

Pedro Piqueras nació en Albacete a mediados de los años cincuenta y estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Sus primeros pasos profesionales los dio en Radio Nacional de España, donde trabajó durante casi una década como redactor y director de informativos. Entre 2004 y 2006 llegó a ocupar la dirección de la emisora.

Su salto a la televisión se produjo a finales de los años ochenta, cuando comenzó a presentar el Telediario de TVE. Posteriormente se incorporó a Antena 3, donde estuvo al frente de espacios como Espejo público y de los informativos de la cadena.

En 2006 inició una de las etapas más importantes de su carrera al incorporarse a Telecinco. Durante casi veinte años dirigió y presentó la edición de las 21:00 horas, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles de la información de la cadena.

El patrimonio de Pedro Piqueras

Su larga trayectoria profesional también se ha traducido en un patrimonio inmobiliario considerable. Según los datos a los que hemos tenido acceso, Piqueras cuenta con diferentes propiedades en Madrid y en otros puntos de España.

En la capital dispone de una vivienda adquirida en 2023 de aproximadamente 225 metros cuadrados, con siete habitaciones, salón, cocina y dos baños. A esta propiedad se suma otro inmueble de más de 120 metros cuadrados comprado en 2019 y que dispone de plaza de garaje en el mismo edificio.

También cuenta con un piso de menor tamaño situado en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, además de varias plazas de aparcamiento independientes en diferentes zonas de Madrid.

Sin embargo, su residencia principal se encuentra fuera del núcleo urbano. Se trata de una vivienda unifamiliar adquirida en 2013 en una zona tranquila de la Comunidad de Madrid y que se convirtió en su refugio después de apartarse del ritmo diario de la televisión.

Budapest, su refugio para desconectar

Durante su participación en Viajeros Cuatro, Piqueras explicó que dispone de una vivienda en Budapest donde encuentra precisamente aquello que busca desde que dejó los informativos: anonimato y tranquilidad.

«Desconecto, apago el móvil, leo un libro y paso desapercibido», explicó entonces. Una descripción que encaja con la actitud que ha mantenido durante años respecto a su vida privada.

Piqueras ha reconocido que esa discreción es deliberada. «Es que no quiero que nadie sepa nada, intento proteger a las personas que están conmigo», explicó a Jesús Calleja.

Entre esas personas se encuentra su pareja, Esther Barriga, licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y en Veterinaria por la Universidad Alfonso X el Sabio. Ambos han mantenido una relación alejada de la exposición pública.

También ha hablado en alguna ocasión de su hijo, Curro, nacido de su primer matrimonio. El periodista ha reconocido que sus exigentes horarios durante los años de mayor intensidad profesional condicionaron el tiempo que pudo compartir con él.

Curro ha desarrollado su vida al margen de la popularidad de su padre y actualmente reside en Londres, donde trabaja en el sector de la publicidad internacional. Mientras tanto, Pedro Piqueras disfruta de una etapa en la que, después de décadas contando las noticias de los demás, parece haber decidido dedicar más tiempo a vivir la suya.