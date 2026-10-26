Los fans de ‘Alien’ lo celebran: Ridley Scott vuelve a la franquicia con una película centrada en este emblemático personaje

El próximo 30 de noviembre, el cineasta Ridley Scott cumplirá 89 años. Pero la edad, para el británico, es sólo un número. Con un ritmo de trabajo envidiable, el realizador ha estrenado 7 largometrajes y dos series de televisión en apenas una década. La última de ellas fue La constelación del perro, la cual llegó este verano a los cines y en 2027 ya prepara una nueva adaptación de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson con Hugh Jackman como protagonista. Sin embargo, el proyecto que de verdad esperan sus fans incondicionales no es otro que su regreso al espacio para narrarnos otro capítulo más de la saga de precuelas de Alien, cerrando la trilogía de Prometheus y Covenant. Y para ello contará con uno de sus actores fetiche: Michael Fassbender volverá a ponerse en la piel del androide David.

Scott no ha llevado nada bien eso de que su propiedad intelectual insignia haya brillado sin su presencia. Ni Prometheus ni Covenant fueron lo que la crítica esperaba de ellas. En cambio, la serie Alien: Planeta Tierra ya está renovada para una segunda temporada y la cinta Alien: Romulus de Fede Álvarez fue un éxito de crítica y público. Ahora, la IP regresa a uno de los arcos más controvertidos de la franquicia con un director que quiere terminar de contar una historia que jamás ha desaparecido de su cabeza.

Ridley Scott volverá a dirigir una película de ‘Alien’

Sin todavía un título oficial definido, sabemos que a la próxima precuela se sumará el guionista Aaron Guzikowski, quien ya ha colaborado con Scott en la serie Raised by Wolves y fue el responsable de escribir el libreto de Prisioneros de Denis Villeneuve.

La pregunta que nos hacemos pasa en estos instantes por ver cómo se comportará comercialmente un filme que no es el que los amantes de la saga esperan. Pues la mayoría del mundo del cine imaginaba que el próximo filme sería la secuela directa de Romulus. Por si fuera poco, Scott lleva encadenados varios fracasos económicos como El último vuelo, Napoleón o su propio último filme, la anteriormente mencionada, La constelación del perro. Y no parece que exista un reclamo popular por conocer más cosas de la historia de origen de los xenomorfos y los humanos.

David 8 sería el protagonista: un puente definitivo con la historia original original

Según se ha podido saber, la trama intentará explorar el desolador desenlace de Covenant, viendo a un David que busca crear un nuevo mundo con 2000 colonos durmientes, siguiendo sus retorcidos experimentos genéticos.

A pesar de que no exista una unanimidad en la validez de dichas precuelas, el personaje de David 8 podría catalogarse como uno de los villanos más interesantes, complejos y fascinantes de la historia de la ciencia ficción reciente.

Así y en vez de buscar hacer un seguimiento de Alien: Romulus, Scott quiere que la siguiente entrega funcione como una especie de puente definitivo que enlace el origen del patógeno de los ingenieros con los acontecimientos del clásico que él mismo dirigió en la cinta primigenia de 1979.