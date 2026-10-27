Así es por dentro la mansión del padre de Lamine Yamal: cocina moderna con ‘coffee corner’; sofá de piel y un mural dedicado a su hijo

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, comparte habitualmente en sus redes sociales imágenes de su vida cotidiana y deja ver algunos de los rincones de su casa. A través de esas publicaciones, es posible descubrir una vivienda de estilo moderno en la que destacan una cocina de muebles blancos, una zona de estar con un sofá oscuro y un enorme mural dedicado a él y a su hijo.

La decoración combina espacios funcionales con elementos más personales. Aunque no todas las habitaciones se han mostrado con el mismo detalle, las imágenes permiten hacerse una idea del estilo que predomina en el hogar. Líneas sencillas, tonos neutros y referencias constantes a la trayectoria del joven jugador del FC Barcelona.

Una cocina moderna con muebles blancos y un rincón para el café

La cocina es uno de los espacios de su casa que más llaman la atención por su diseño moderno y su distribución práctica. Los muebles blancos aportan luminosidad al ambiente y ayudan a crear una sensación visual de amplitud. La organización del mobiliario permite aprovechar de manera efectiva el espacio de almacenamiento.

Uno de los detalles más destacados es su rincón del café. Este tipo de espacios se ha convertido en una tendencia tanto decorativa como práctica, ya que permite reunir la cafetera y los accesorios necesarios en una zona concreta de la cocina, sin invadir el resto de la encimera.

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El hogar posee una estética contemporánea, con una distribución pensada para facilitar las tareas cotidianas. Además de su función práctica, la cocina se ha convertido en uno de los espacios habituales que utiliza para grabar los videos que publica en redes sociales.

Un sofá de piel y un mural gigante dedicado a Lamine Yamal

La vivienda no destaca únicamente por la cocina. El salón también tiene un protagonismo especial, tanto por el mobiliario elegido como por una decoración que convierte la afición de Mounir por su hijo en uno de los elementos centrales de la casa.

El salón cuenta con un sofá oscuro que destaca dentro de una decoración de líneas modernas. Los tonos neutros y los muebles sencillos mantienen la línea estética del resto de la vivienda, aunque el elemento que más llama la atención es el gran mural que ocupa una de las paredes.

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La obra representa a Mounir Nasraoui junto a Lamine Yamal, ambos vestidos de traje. El padre del futbolista mostró el resultado en su cuenta de Instagram, donde dejó patente su orgullo por el homenaje. La pintura se ha convertido en el detalle más reconocible de la casa y en una muestra de la estrecha relación que mantiene con su hijo.

El mural también ha generado comentarios en redes sociales por la diferencia de tamaño entre ambos retratos. La figura de Mounir aparece considerablemente más grande que la del jugador. Pese a las reacciones que despertó este detalle, la obra ocupa un lugar protagonista en el salón.