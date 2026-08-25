El abogado de los Arrieta desvela que la familia no ha recibido la indemnización por parte de Daniel Sancho: «Lo dan por perdido»

La familia de Edwin Arrieta lleva esperando recibir 106.000€ desde que Daniel Sancho fue condenado por el asesinato del cirujano. Dicha indemnización la fijó la justicia tailandesa, pero, según ha denunciado el abogado de la familia, aún no han recibido ni un euro. Así lo ha explicado Juango Espina desde el programa El verano se mueve, donde ha señalado que los seres queridos de la víctima llevan tres años judiciales de absoluto desgaste físico y mental.

«No han recibido ningún dinero fijado por la justicia. Es algo que la familia lleva esperando durante años. No va a aliviar el dolor, pero puede reparar la situación económica en la que se ha visto la familia envuelta tras haber perdido la fuente de ingresos de la familia, que era la que traía Edwin con su trabajo», comenzaba a decir.

El letrado hacía hincapié en que son completamente conscientes de que Daniel Sancho es insolvente y que, por ello, saben desde el principio que recibir ese dinero iba a ser tarea imposible. «No estaban equivocados y, como se puede ver, todavía no han recibido absolutamente nada. Lo dan por perdido desde el primer día», sentenciaba.

Actualmente, la defensa de Sancho ha recurrido a la sentencia que le condenó a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Su objetivo es demostrar que aquella muerte no fue planeada y conseguir así una sentencia menor para el joven. Sin embargo, la familia del cirujano colombiano pide que la condena se mantenga. Es por ello por lo que el círculo de Arrieta, más que fijarse en lo económico, tiene el consuelo de que la sentencia continúe basándose en ese asesinato con premeditación. Y es que, en el caso de que esa calificación jurídica se modifique, el abogado ha explicado que ven a Daniel Sancho en España antes de lo que le corresponde, inclusive en algún plató de televisión. «Es una hipótesis que se puede barajar. Entonces ellos siguen confiando en que la justicia confirme esta sentencia y que el traslado de Daniel Sancho a su país natal sea lo más tarde posible», concluía.

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Meses antes de estas declaraciones, Juango Espina ya intervino con los medios, y lo hizo para actualizar en qué punto se encontraba el caso. «El caso de Edwin Arrieta sigue abierto, todavía no ha salido la sentencia de apelación», decía. Pero no solo eso. Y es que también compartió su opinión sobre cuál pensaba que iba a ser el futuro más inmediato de Daniel Sancho. «Yo sí creo que Daniel acabará viniendo a España, ojalá que en diez o quince años, pero esta es una realidad que la familia Edwin conoce y a la que tendremos que enfrentarnos», señalaba, haciendo hincapié en que si eso sucede, no implica que se realice una reducción de condena.