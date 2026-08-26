Los 5 posados más polémicos de Ana Obregón: de reina del verano a protagonista del debate

Hay tradiciones que parecen inmunes al paso del tiempo. Una de ellas es el posado veraniego de Ana Obregón. Desde principios de los años 90, la actriz se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del verano gracias a esas fotografías en las que combina paisaje mediterráneo, sonrisa impecable y un repaso a la actualidad de su vida personal. Un ritual que ha sobrevivido a modas, polémicas y cambios de época, pero que también ha dejado algunas de las portadas más comentadas de la prensa del corazón.

Porque los posados de Ana Obregón nunca han sido únicamente una sesión de fotos. En muchas ocasiones han funcionado como una ventana a sus momentos vitales más importantes: amores, rupturas, maternidad, pérdidas y nuevos comienzos. Estos son cinco de los más polémicos.

1992: el primer gran posado, con Aless recién nacido

Corría el verano de 1992 cuando Ana Obregón protagonizó una de sus portadas más recordadas. La actriz no estaba sola: por primera vez presentaba públicamente a su hijo Aless, nacido ese mismo año, junto a su entonces pareja, Alessandro Lequio.

La sesión tuvo lugar en su casa de Mallorca, un escenario que acabaría convirtiéndose en inseparable de la imagen veraniega de la actriz. La fotografía de la pareja con su bebé representaba una nueva etapa para Ana: la de madre primeriza, enamorada y convertida en uno de los rostros más mediáticos del país.

Aquel posado tenía todavía el aroma de los grandes reportajes familiares de la época: una casa espectacular, una familia aparentemente perfecta y una protagonista que ya era una habitual de las revistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella imagen acabaría cobrando un valor especial por ser una de las primeras apariciones públicas de Aless junto a sus padres.

1994: la ruptura con Lequio y la entrevista que incendió el verano

Dos años después llegaría uno de sus posados más controvertidos. Tras su separación de Alessandro Lequio, Ana Obregón volvió a protagonizar una portada que no dejó indiferente a nadie.

Esta vez posaba sola junto a su hijo Aless, pero la fotografía era casi lo de menos. Lo que convirtió aquella aparición en una de las más comentadas fue la entrevista que la acompañaba, en la que la actriz hablaba por primera vez de su tormentosa ruptura con el conde Lequio y relataba detalles de una relación que había ocupado durante meses titulares y programas de televisión.

En plena época dorada de la prensa rosa, Ana utilizó aquella portada para tomar la palabra y contar su versión de la historia. Era una fórmula que marcaría buena parte de su relación con los medios: convertir sus momentos personales más importantes en grandes acontecimientos mediáticos.

2023: Ana Sandra, el posado que dividió a España

Si hubo un posado capaz de romper todos los récords de conversación, ese fue el de 2023. Tras años protagonizando sus tradicionales fotografías estivales, Ana Obregón regresaba a las revistas con una noticia que ya había provocado un enorme debate social: el nacimiento de su nieta Ana Sandra mediante gestación subrogada en Estados Unidos.

La portada fue un auténtico fenómeno mediático. Las imágenes de Ana junto a la pequeña dieron la vuelta a España y generaron opiniones enfrentadas. Para la actriz, aquel momento representaba un nuevo comienzo después de la muerte de su hijo Aless, y así lo explicó públicamente: la llegada de la niña estaba ligada a la última voluntad de su hijo y a un proceso de duelo marcado por la pérdida.

Pero la historia iba mucho más allá de una fotografía familiar. El posado abrió un intenso debate sobre la gestación subrogada, la maternidad, los límites de la exposición pública y la forma en la que una figura conocida comparte su vida privada. Fue, probablemente, el posado más viral de toda su carrera reciente.

2024: la repetición de la fórmula y una nueva polémica

Un año después, Ana Obregón volvió a apostar por la misma fórmula: Mallorca, verano y su nieta Ana Sandra como protagonista. La portada volvió a ocupar titulares, aunque esta vez la conversación se centró en otros aspectos.

Por un lado, regresó el debate sobre la exposición pública de una menor y sobre la decisión de convertir la imagen de la niña en parte de la narrativa mediática de la familia. Por otro, las redes sociales abrieron una nueva polémica relacionada con el supuesto retoque fotográfico de las imágenes y la apariencia de la pequeña.

La publicación generó comentarios de rostros conocidos como Bob Pop y Jorge Javier Vázquez, que criticaron públicamente la portada, alimentando una conversación que saltó de las redes sociales a los platós de televisión.

Una vez más, el posado de Ana Obregón dejó claro que sus fotografías de verano ya no son solo una tradición estival: son un acontecimiento capaz de dividir opiniones.

2025: ¿El último posado en Mallorca?

El verano de 2025 llegó marcado por una nueva etapa. Ana Obregón volvió a posar en Mallorca, aunque esta vez la portada estuvo rodeada de una sensación de despedida. La actriz habló sobre la posibilidad de que pudiera ser uno de sus últimos posados veraniegos y expresó su intención de reducir la exposición pública de Ana Sandra.

La conversación coincidió además con las informaciones sobre la posible venta de la histórica casa familiar mallorquina, El Manantial, un lugar que durante décadas ha sido el escenario de sus veranos y de sus fotografías más icónicas. Sin embargo, la vivienda finalmente no se ha vendido y Ana regresará este año a Mallorca. Sus hermanos, además, le han pedido que no convierta el futuro de la casa en un tema de conversación pública.

La portada de 2025 tenía así un componente nostálgico: la imagen de una Ana Obregón que mira hacia atrás, consciente de que aquellos veranos de posado familiar han formado parte de su historia pública durante más de tres décadas.