Cuándo es Coachella 2026: fechas, horarios, cuánto dura y cómo ver en streaming y online desde España

Arranca uno de los festivales más esperados del año. Coachella 2026 vuelve con un cartel de primer nivel, dos fines de semana llenos de conciertos y con la posibilidad de verlo desde España. Muchas personas son las que recomiendan ir el sábado por la variedad de artistas. Estas son todas las claves para no perderte nada.

Fechas del festival 2026

El festival se celebra en dos fines de semana:

Del 10 al 12 de abril de 206.

de 206. Del 17 al 19 de abril de 2026.

Ambos fines de semana tienen el mismo cartel y se celebran en el Empire Polo Club de Indio, California, como ya es tradición en el festival.

Cartel completo Coachella 2026

La cabeza de cartel está encabezada por tres grandes nombres internacionales:

Sabrina Carpenter , el viernes 10 y 17.

, el viernes 10 y 17. Justin Bieber , el sábado 11 y 18.

, el sábado 11 y 18. Karol G, el domingo 12 y 19.

Junto a ellos, destacan artistas como Central Cee, Carolina Durante, Major Lazer, Morat, Teddy Swims, FKA, The Strokes, Iggy Pop, entre más de 100 actuaciones repartidas en varios escenarios.

Horarios de los conciertos

Los conciertos comienzan cada día por la tarde en California y se alargan hasta la madrugada.

Inicio aproximado : 16:00 hora de California, 00:00 hora española .

: 16:00 hora de California, . Cabeza de cartel: entre las 9:00 y 10:00 de la mañana, hora española.

Cada jornada incluye actuaciones de forma continua en distintos escenarios, desde primeras horas de la tarde hasta el cierre nocturno.

Escenarios

El festival cuenta con múltiples escenarios simultáneos:

Coachella Stage (el principal).

Outdoor Theatre.

Sahara.

Mojave.

Gobi.

Sonora.

Yuma.

Quasar.

Cada escenario ofrece estilos de música distintos, desde pop y electrónica hasta rock o música alternativa.

¿Dónde ver el festival desde España?

Coachella 2026 se podrá ver gratis en directo a través de YouTube, sin necesidad de registro ni de pago.

El festival ofrece:

Hasta 7 escenarios en directo simultáneos.

en directo simultáneos. Calidad 4K en algunos conciertos.

en algunos conciertos. Función multiview para ver varios conciertos a la vez.

Solo hay que acceder al canal oficial de Coachella en YouTube y elegir el escenario que se quiera ver.