Un sanitario intentó vender los datos médicos de Kate Middleton: la princesa de Gales reaparece en Ascot en plena polémica

La princesa de Gales ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas durante las carreras de Ascot, donde ha reaparecido tras dos años alejada de la cita luciendo un vestido reciclado de Roksanda. Sin embargo, su regreso coincide con una noticia mucho más delicada: un antiguo trabajador sanitario de la clínica donde fue operada en 2024 ha sido sancionado por intentar vender información confidencial sobre su historial médico, uno de los episodios más graves de vulneración de privacidad que ha salpicado a la familia real británica en los últimos años.

Mientras Kate Middleton recupera poco a poco la normalidad en su agenda oficial tras superar uno de los momentos más complicados de su vida, una investigación ha vuelto a poner el foco sobre los meses en los que su estado de salud estuvo rodeado de incógnitas. La Oficina del Comisionado de Información (ICO), el organismo británico encargado de velar por la protección de datos, ha confirmado que ha impuesto una amonestación formal a un antiguo trabajador de la London Clinic, el hospital privado donde la princesa fue sometida a una operación abdominal en enero de 2024.

Según ha trascendido, el empleado intentó obtener y divulgar información médica de la esposa del príncipe Guillermo sin autorización y con la intención de obtener un beneficio económico. Aunque las autoridades no han revelado su identidad, sí se sabe que fue despedido por el centro sanitario tras descubrirse los hechos.

La polémica se remonta a marzo de 2024, cuando saltaron las alarmas dentro de la propia clínica. Fue entonces cuando se abrió una investigación interna después de detectar que al menos un miembro del personal había tratado de acceder al historial médico de Kate mientras permanecía ingresada. La noticia provocó una enorme conmoción en Reino Unido, especialmente porque la London Clinic es considerada uno de los hospitales privados más discretos y prestigiosos del país.

Desde la clínica siempre defendieron que todos sus pacientes merecen la misma protección, independientemente de su estatus. Tras colaborar con las autoridades durante más de un año, el hospital ha celebrado que el caso se haya cerrado sin detectarse fallos estructurales en sus protocolos de seguridad.

Por su parte, la ICO ha sido especialmente contundente al valorar la conducta del sanitario. El organismo considera que existió un uso deliberado de información altamente sensible y un intento de comercializar datos médicos privados, algo que supone una grave traición a la confianza que los pacientes depositan en los profesionales sanitarios.

El caso resulta especialmente delicado porque afecta a uno de los capítulos más difíciles en la vida reciente de Kate Middleton. Tras aquella intervención quirúrgica de enero de 2024, la princesa desapareció durante semanas de la vida pública, alimentando una ola de rumores y teorías sobre su estado de salud.

La incertidumbre terminó dos meses después, cuando la propia Kate compartió un emotivo vídeo en el que reveló que padecía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. Ahora, su presencia en Ascot se interpreta como un nuevo símbolo de recuperación. Sonriente, elegante y acompañada por el príncipe Guillermo, la princesa de Gales ha vuelto a ocupar su lugar en uno de los eventos más importantes del calendario social británico.