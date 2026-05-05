Este refugio —que es una granja de 72 acres—, se había convertido en uno de los lugares favoritos de Pippa y su familia. Además de contar con todo tipo de comodidades, también contaba con un parque de ciervos y un safari. Y no solo era para el uso y disfrute de los Matthews Middleton, sino que también estaba abierta al público —de hecho, en cierta medida sacaban una rentabilidad económica gracias a un parque infantil, una cafetería y tiendas de glamping para pasar la noche —.

Un proyecto que no ha tenido los frutos que la hermana de Kate hubiera querido, ya que en 2025 tuvo una deuda de 805.543 libras que se suma a una complicada situación que no solo afecta a su bolsillo, sino también a sus sueños. De hecho, muchos de sus planes con esta propiedad han quedado en agua de borrajas. El pasado año, el matrimonio solicitó un permiso para construir, dentro del terreno, una guardería para niños de entre nueve meses y cinco años. Un proyecto que en principio se aprobó, pero que finalmente no llegó a término cuando las autoridades se percataron de que en la carretera había exceso de tráfico.