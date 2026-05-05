Problemas financieros para la hermana de Kate Middleton: vende una finca de 1,5 millones por una deuda elevada
En 2021, Pippa y su marido adquirieron Bucklebury Farm
La deuda y las críticas de sus vecinos han obligado a la hermana de Kate a cerrar su negocio
- Lourdes Crespo
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El nombre de Pippa Middleton, inevitablemente, ha sido objeto de titulares y noticias en las últimas horas. La hermana de Kate Middleton siempre ha tratado de mantenerse al margen del foco público, aunque no siempre ha sido posible. Su exposición mediática —como ocurrió en su boda en el año 2017— ha supuesto que parte de su intimidad haya salido a la luz, así como sus escándalos. En este sentido, varios medios ingleses han destapado los problemas económicos a los que se enfrenta la cuñada de Guillermo de Gales y que le han obligado a vender una de sus propiedades más preciadas, Bucklebury Farm.
Los problemas económicos (y con los vecinos) de la hermana de Kate Middleton
Desde que se conociera que su hermana salía con el heredero al trono de Inglaterra, ha sido muy complicado que su nombre no saliera a la luz. Pippa Middleton nunca ha renegado de sus orígenes, ni del papel que ocupa su hermana en la Casa Real del Reino Unido. Sin embargo, ha tratado de mantener el anonimato todo lo posible —una máxima que también sigue Telma Ortiz, hermana de nuestra Reina—.
Durante todos estos años, la mediana de los Middleton siempre ha mantenido un perfil bajo o, al menos, blanco, de cara a los medios. Sin embargo, ahora se ha destapado que la hermana de Kate atraviesa un complicado momento personal o, al menos, económico. Tal y como han informado varios medios ingleses, Pippa y su marido, James Matthews, han tenido que vender de manera forzosa Bucklebury Farm, uno de sus propiedades más queridas —que adquirieron en 2021 y que está valorada en 1.3 millones de libras—.
Este refugio —que es una granja de 72 acres—, se había convertido en uno de los lugares favoritos de Pippa y su familia. Además de contar con todo tipo de comodidades, también contaba con un parque de ciervos y un safari. Y no solo era para el uso y disfrute de los Matthews Middleton, sino que también estaba abierta al público —de hecho, en cierta medida sacaban una rentabilidad económica gracias a un parque infantil, una cafetería y tiendas de glamping para pasar la noche —.
Un proyecto que no ha tenido los frutos que la hermana de Kate hubiera querido, ya que en 2025 tuvo una deuda de 805.543 libras que se suma a una complicada situación que no solo afecta a su bolsillo, sino también a sus sueños. De hecho, muchos de sus planes con esta propiedad han quedado en agua de borrajas. El pasado año, el matrimonio solicitó un permiso para construir, dentro del terreno, una guardería para niños de entre nueve meses y cinco años. Un proyecto que en principio se aprobó, pero que finalmente no llegó a término cuando las autoridades se percataron de que en la carretera había exceso de tráfico.
Además, a todos estos problemas lógisticos, Daily Mail publicó que los vecinos de la hermana y el cuñado de Kate Middleton no estaban del todo contentos con el proyecto de la granja, que lo consideraban «una operación de recaudación de dinero con aires de superioridad» debido a los altos precios de las entradas y la pérdida de identidad de la misma.
Un cúmulo de factores que ha terminado por obligar a Pippa Middleton a tomar una decisión difícil: desprenderse de uno de los proyectos más personales de su vida.
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