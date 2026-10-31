Polémica por el 50 cumpleaños de Victoria de Suecia: el Gobierno gastará 350.000 € de dinero público en su celebración

La casa real de Suecia se ha situado en el centro del debate por una decisión que ha molestado a la ciudadanía. Victoria de Suecia cumplirá 50 años el próximo 14 de julio de 2027 y el Gobierno ya ha reservado una partida de cuatro millones de coronas suecas (unos 350.000 euros) para conmemorar el medio siglo de esta. Una cantidad que ha despertado críticas, especialmente por el momento político y económico que atraviesa el país.

La controversia llega en plena preparación de los presupuestos transitorios para 2027. Suecia continúa sin un nuevo Gobierno tras las elecciones celebradas el pasado mes de septiembre y el Ejecutivo en funciones trabaja en unas cuentas que, por norma general, deben evitar nuevas iniciativas políticas y partidas de gasto. El objetivo es mantener el funcionamiento del Estado hasta que se forme un nuevo gobierno, sin introducir grandes cambios en las prioridades presupuestarias. Sin embargo, la celebración del medio siglo de vida de la futura reina sí figura entre las excepciones contempladas.

La encargada de defender públicamente esta decisión ha sido Elisabeth Svantesson, ministra de Finanzas, que ha justificado la asignación por la relevancia institucional y social de la fecha. «Solo se cumplen 50 años una vez, y eso será el año que viene, así que creo que es perfectamente apropiado», ha afirmado. La ministra también ha defendido que el aniversario de la princesa heredera es un asunto de «gran interés público» y ha señalado que considera que existe un respaldo amplio entre las formaciones políticas.

Aunque el importe pueda parecer elevado para una celebración, el Gobierno sostiene que se trata de una cita especial dentro de la agenda institucional del país. La presentación definitiva del borrador presupuestario está prevista para el próximo 12 de noviembre, fecha en la que se conocerán más detalles sobre las cuentas de 2027.

Öland, el escenario del polémico 50 cumpleaños de Victoria de Suecia

La celebración tendrá como escenario principal la isla de Öland, donde la familia real sueca suele pasar parte de sus vacaciones estivales en el palacio de Solliden. Cada 14 de julio, coincidiendo con el cumpleaños de Victoria, la localidad se convierte en el centro de los actos de homenaje a la princesa heredera. La jornada suele reunir a ciudadanos, visitantes y representantes institucionales, además de incluir actividades abiertas al público.

Aunque todavía no se ha presentado el programa definitivo para 2027, la partida reservada por el Gobierno permitirá financiar los actos vinculados a esta fecha. La celebración del cumpleaños de Victoria forma parte de una tradición consolidada en el calendario de la monarquía sueca, que cada verano reúne a la familia real en Öland y acerca a sus miembros a la ciudadanía.

También se habla sobre la bajada de ingresos que ha sufrido la casa real y están en un momento de austeridad, con un presupuesto más bajo de lo normal. Según las estimaciones difundidas por la prensa sueca, la institución habría facturado menos con la bajada de turistas a los palacios que posee la Corona.

A este escenario se suman las inversiones destinadas a reforzar la seguridad de las residencias y propiedades reales. Tras el robo perpetrado en el Museo del Louvre de París, la casa real sueca ha previsto aumentar la protección de sus palacios y colecciones, con una inversión anual de ocho millones de coronas. A ello se añaden otros cinco millones destinados a la seguridad personal de los miembros de la familia real.

De esta manera, el 50 cumpleaños de Victoria llega acompañado de un debate que va más allá de la celebración. La decisión de reservar dinero público para los festejos, en un momento en el que Suecia prepara unas cuentas transitorias y la propia institución reconoce sus limitaciones económicas, ha puesto el foco sobre las prioridades presupuestarias de la monarquía.