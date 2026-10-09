Victoria de Suecia se libra por los pelos de un tiroteo en el Palacio Real: la Policía abre fuego contra un hombre armado

La familia real sueca ha vivido unas horas de tensión después de que un grave incidente de seguridad obligara a la Policía a intervenir en las inmediaciones del Palacio Real de Estocolmo. Un hombre armado con un cuchillo protagonizó un altercado con los agentes encargados de la seguridad del edificio, que terminaron abriendo fuego con munición real para reducirlo. Un suceso que ha adquirido una especial relevancia por la proximidad temporal con la visita de la princesa heredera Victoria, que había acudido al palacio poco antes de que se produjeran los disparos. Aunque la hija mayor de los reyes Carlos Gustavo y Silvia ya había abandonado el recinto cuando se desató la alarma, la coincidencia ha puesto el foco en las medidas de protección que rodean a la futura reina de Suecia y ha convertido un compromiso institucional en el punto de partida de una jornada marcada por la preocupación.

Según ha publicado la revista sueca Svensk Damtidning, Victoria había acudido el martes 6 de octubre al Palacio Real para participar en una reunión de la fundación Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond. Lo que debía ser una jornada de trabajo institucional terminó convirtiéndose en noticia después de que las fuerzas de seguridad tuvieran que intervenir ante la presencia de un individuo armado. La Casa Real confirmó que ningún miembro de la familia se encontraba en el edificio cuando se produjeron los disparos, aunque el hecho de que la heredera hubiera estado allí poco antes ha despertado una notable atención mediática. La cercanía temporal entre ambos acontecimientos ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la prensa sueca, especialmente por tratarse de uno de los espacios más representativos de la monarquía y de un lugar habitual de trabajo y celebración de actos oficiales.

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Un hombre armado con un cuchillo y varios disparos de la Policía

Los hechos se produjeron alrededor de las 18:30 horas, cuando los servicios policiales recibieron un aviso sobre la presencia de un hombre agresivo en las inmediaciones del Palacio Real. Según las informaciones publicadas por la prensa sueca, el individuo portaba un cuchillo y se dirigió a los guardias de seguridad, ante los que llegó a exhibir el arma blanca. El diario Aftonbladet señala que el hombre incluso les habría exigido que le dispararan, una circunstancia que elevó la gravedad de la situación y obligó a los agentes a intervenir. En un primer momento, la Policía trató de reducir al sospechoso utilizando una pistola eléctrica, pero, al no conseguir neutralizarlo, los agentes recurrieron a sus armas de fuego y efectuaron varios disparos con munición real. El hombre recibió impactos en las piernas y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, donde permanecía ingresado con heridas graves, aunque las informaciones publicadas apuntan a que su vida no corría peligro.

La portavoz policial Susanna Rinaldo confirmó que los agentes habían tenido que utilizar munición real durante la intervención, aunque evitó ofrecer más detalles sobre el desarrollo de la operación al considerar que la investigación seguía abierta y que todavía debían practicarse distintas diligencias. La escena causó desconcierto entre las personas que se encontraban en los alrededores del centro de Estocolmo. Un testigo citado por la televisión pública sueca SVT explicó que estaba cerca del Grand Hôtel cuando comenzó a observar un importante despliegue de vehículos de emergencia. «De repente vimos muchas luces azules, tanto de ambulancias como de Policía», relató. También aseguró haber escuchado tres sonidos que parecían disparos a lo lejos. Pese a la espectacularidad del dispositivo y a la cercanía de uno de los edificios más emblemáticos de la capital sueca, las autoridades insistieron en que no existía peligro para el público.

El sospechoso permanece hospitalizado

Tras el incidente, el hombre fue detenido y quedó bajo sospecha de delitos relacionados con amenazas graves contra un funcionario y una infracción grave de la legislación sobre armas blancas. Sin embargo, su estado de salud ha dificultado las primeras actuaciones judiciales, ya que los investigadores todavía no habían podido tomarle declaración. Anders Bryngelsson, portavoz de prensa de la Policía de la región de Estocolmo, explicó que el sospechoso permanecía hospitalizado y estaba recibiendo tratamiento médico, por lo que aún no había sido posible interrogarlo ni comunicarle formalmente las sospechas que pesaban sobre él. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas del altercado, las motivaciones del individuo y la secuencia de acontecimientos que llevó a los agentes a utilizar sus armas. Por el momento, no han trascendido todos los detalles de la intervención ni se ha podido conocer la versión del detenido.

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Victoria de Suecia continúa con su agenda institucional

A pesar de la alarma provocada por el suceso, la princesa heredera continuó con sus compromisos oficiales esa misma noche. Victoria acudió al estreno del documental submarino Ocean Dreams, celebrado en el Museo de Historia Natural de Estocolmo, donde se dejó ver sonriente y aparentemente tranquila. Su presencia en el acto evidenció que la jornada institucional siguió adelante pese al incidente ocurrido horas antes en las inmediaciones del palacio. La heredera asistió sin su marido, el príncipe Daniel, que se encontraba en Madrid cuando se produjeron los hechos. El marido de Victoria había viajado a España para participar en un acto celebrado en el Museo del Prado con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Cristina de Suecia, una cita que puso de relieve los vínculos históricos y artísticos entre ambos países.