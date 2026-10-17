Muere a los 90 años Giorgos Vardinogiannis, empresario y suegro de Nicolás de Grecia

Giorgos Vardinogiannis, padre de Chrysi Vardinogiannis y suegro de Nicolás de Grecia, ha muerto a los 90 años. El empresario griego, una de las figuras destacadas del negocio naviero del país y expresidente del Panathinaikos, permanecía ingresado en un hospital cuando se ha producido su fallecimiento, confirmado este viernes por su familia a través de un comunicado.

La noticia se ha conocido a través de un comunicado de sus familiares, que han anunciado que tanto el oficio religioso como el entierro se celebrarán en un círculo familiar reducido. «Con profunda tristeza, la familia de Georgios I. Vardinogiannis anuncia que nuestro muy querido padre y abuelo, Georgios I. Vardinogiannis, ha fallecido hoy, viernes 16 de octubre de 2026», reza el mensaje.

Giorgos Vardinogiannis formaba parte de una de las familias empresariales más influyentes de Grecia, con intereses en el transporte marítimo y el sector energético. Nacido en Creta en 1936, se formó en navegación en Inglaterra y desarrolló su carrera profesional en la marina mercante. De esa etapa procede el apodo de «el Capitán», con el que se le conoció durante buena parte de su vida pública. En la década de los sesenta comenzó a implicarse en los negocios navieros y participó en el desarrollo de Varnima, antes de asumir responsabilidades dentro del grupo empresarial familiar. También formó parte de los órganos de representación de los armadores griegos, una de las industrias con mayor peso económico e histórico del país.

Pero su nombre no quedó sólo en el círculo empresarial griego. En 1979 asumió la presidencia del Panathinaikos, uno de los grandes clubes del fútbol heleno, al que estuvo vinculado hasta el año 2000. Durante esos más de veinte años, el equipo conquistó seis títulos de Liga y nueve Copas de Grecia, además de alcanzar las semifinales de las principales competiciones europeas en dos ocasiones. Una etapa que convirtió a Vardinogiannis en una figura inseparable de la historia reciente de la entidad. Más allá de su trayectoria profesional, Giorgos Vardinogiannis también formaba parte del entorno familiar de la antigua casa real griega. Su hija Chrysi contrajo matrimonio con Nicolás de Grecia el 7 de febrero de 2025 en Atenas, en una ceremonia privada que reunió a familiares, amigos y miembros de distintas casas reales europeas. Aquel día, Vardinogiannis acompañó a su hija hasta el altar. Fue una de sus últimas apariciones públicas y una imagen que ahora adquiere un significado especial tras conocerse su fallecimiento. Entre los asistentes a la boda estuvieron la reina Sofía y la infanta Cristina, en una celebración que unió a la familia Vardinogiannis con la de los antiguos reyes de Grecia.

Nicolás, tercer hijo de Constantino y Ana María, había estado casado con Tatiana Blatnik durante casi 14 años. La pareja anunció su separación en 2024 y, meses después, el príncipe volvió a pasar por el altar con Chrysi. Con la muerte de Giorgos Vardinogiannis se cierra la trayectoria de un empresario que dejó huella en el transporte marítimo y en el fútbol griego.