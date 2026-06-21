Carlos III rompe con décadas de opacidad en Buckingham y desvelará sus impuestos

Buckingham sigue cambiando y cada vez son más evidentes los movimientos que buscan acercar la monarquía británica a los ciudadanos. En los últimos años, el príncipe Guillermo ha defendido la necesidad de una institución más moderna, transparente y adaptada a los nuevos tiempos. Sin embargo, no ha hecho falta esperar a su llegada al trono para asistir a uno de los cambios más significativos de las últimas décadas. Carlos III ha tomado una decisión inédita: hacer públicos los detalles de su situación fiscal.

El próximo 25 de junio verá la luz el informe anual de las cuentas financieras de la corona, un documento que incluirá por primera vez información sobre la tributación personal del monarca. Según han confirmado fuentes de Buckingham, se trata de una iniciativa impulsada por el propio rey y no de una obligación legal ni gubernamental.

Un paso que hace historia en Buckingham

Desde palacio insisten en que esta medida forma parte del proceso de modernización que atraviesa la Casa Real británica. El objetivo es aumentar la transparencia y reforzar la confianza de los ciudadanos en una institución que durante años ha sido señalada por su hermetismo.

El portavoz de Buckingham lo resumía recientemente en declaraciones a la BBC con una frase que deja poco espacio a las dudas: «En pocas palabras, seguimos modernizándonos y evolucionando».

Además, no se tratará de una medida puntual. La intención es que esta práctica se repita de forma anual y se convierta en una nueva norma dentro de la institución.

Las millonarias fuentes de ingresos de Carlos III

Según ha adelantado la BBC, el informe detallará buena parte de los ingresos privados de Carlos III. Entre ellos figuran inversiones, beneficios empresariales y los rendimientos obtenidos por algunas de sus propiedades más emblemáticas, como Balmoral y Sandringham.

Especial atención recibirá el Ducado de Lancaster, el patrimonio privado vinculado a la Corona que el pasado año generó alrededor de 30 millones de euros para el monarca.

El movimiento también podría marcar el camino para el príncipe Guillermo. Aunque hasta ahora se había mostrado reticente a publicar ciertos datos económicos relacionados con el Ducado de Cornualles, que le reporta unos ingresos anuales cercanos a los 23 millones de euros, diversas fuentes británicas apuntan a que seguirá la senda marcada por su padre.

La sombra perjudicial del príncipe Andrés

Aunque Buckingham presenta la decisión como parte de una estrategia modernizadora, resulta imposible desligarla de las polémicas que han rodeado a la familia real en los últimos años. Especialmente las protagonizadas por el príncipe Andrés tras su vinculación al caso Jeffrey Epstein.

Precisamente, uno de los objetivos que Guillermo lleva tiempo defendiendo es revisar el funcionamiento interno de la Corona y garantizar que las propiedades reales estén destinadas únicamente a miembros activos de la familia con agenda institucional.

Las críticas se intensificaron cuando trascendió que Andrés disfrutaba de condiciones especialmente favorables en Royal Lodge, una situación que provocó un importante malestar entre la opinión pública británica. A ello se sumaron diversas informaciones sobre el uso de propiedades vinculadas a la Corona.

Un cambio histórico, pero con privilegios intactos

La decisión de Carlos III supone un gesto sin precedentes dentro de la monarquía británica y marca un nuevo rumbo en la estrategia de Buckingham. Sin embargo, el marco legal que rodea a la Corona continúa siendo excepcional.

El monarca sigue disfrutando de determinadas ventajas fiscales y mantiene exenciones en algunos impuestos, entre ellos el de sucesiones. Una realidad que demuestra que, aunque la transparencia avance, la institución continúa conservando privilegios únicos dentro del sistema británico.