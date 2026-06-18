El príncipe Guillermo dona 1.159 euros para salvar el último pub de un pequeño pueblo inglés

Puede que el príncipe Guillermo esté llamado algún día a ocupar el trono británico, pero antes parece dispuesto a convertirse en el héroe de una causa mucho más terrenal: salvar el último pub de un pequeño pueblo inglés. Mientras la familia real suele protagonizar titulares por sus apariciones oficiales, sus vacaciones o sus tensas relaciones familiares, el heredero de Carlos III ha sorprendido con un gesto que ha conquistado a los vecinos de Semington, una tranquila localidad del condado de Wiltshire. ¿Su misión? Evitar que desaparezca el Somerset Arms, el último pub que queda en el pueblo.

Y no se ha limitado a mostrar apoyo desde la distancia. Guillermo ha donado 1.000 libras (1.159 euros) para ayudar a financiar la reapertura del establecimiento, cerrado desde 2023, y además ha aceptado una invitación muy especial: «Espero poder acudir para servir esa primera pinta y celebrar vuestro éxito».

El pueblo que no quiere perder su punto de encuentro

Los vecinos de Semington llevan meses movilizándose para comprar el edificio y convertirlo en un negocio de propiedad comunitaria. La idea es sencilla: que el pub pertenezca al propio pueblo para garantizar que nunca vuelva a desaparecer.

La iniciativa ha despertado una enorme solidaridad. Más de 200 personas ya han aportado dinero para intentar reunir los fondos necesarios. Sin embargo, el reto sigue siendo importante porque el edificio sale a la venta por cerca de 445.000 € y, además, necesita una profunda restauración tras años de abandono.

Aun así, el optimismo se ha disparado desde que Guillermo decidió sumarse a la causa.En una carta enviada a la organización vecinal que lidera el proyecto, el heredero británico destacó que los pubs no son únicamente negocios hosteleros, sino lugares que ayudan a mantener vivo el tejido social de las comunidades rurales. Un mensaje que los vecinos han recibido como un auténtico espaldarazo.