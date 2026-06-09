Las mejores manicuras que puedes hacerte si quieres dejar de morderte las uñas: los diseños perfectos para que se vean sanas

Las manos son una de las cartas de presentación más importantes de una persona. Aunque muchas veces el cuidado de la piel recibe toda la atención, mantener unas uñas saludables y bien arregladas también contribuye a una imagen cuidada y elegante. Hay manicuras para dejar de morderte las uñas.

Esta mala costumbre puede afectar tanto la apariencia de las manos como la salud de las uñas y las cutículas. Afortunadamente, la manicura actual ofrece múltiples alternativas para embellecerlas y disimular las irregularidades que suelen presentar las uñas mordidas.

Según el Instituto Neo, «La manicura es importante porque ayuda a mantener las uñas saludables, mejora la apariencia de las manos y previene infecciones. Al eliminar las cutículas, limpiar las uñas y aplicar tratamientos hidratantes, se previenen infecciones, hongos y el deterioro de las uñas».

Las manicuras para dejar de morderte las uñas

Las uñas mordidas suelen ser más cortas, tener bordes desiguales y presentar cutículas más visibles. Por ello, algunos diseños funcionan mejor que otros, ya que ayudan a crear una ilusión visual de mayor longitud y aportan una apariencia más elegante.

Entre las tendencias más populares destacan la micro french, las manicuras oscuras, los tonos nude y otros estilos minimalistas que consiguen que las uñas luzcan más estilizadas. Además de ser tendencia, estos diseños permiten ganar confianza mientras las uñas recuperan su crecimiento natural.

¿Por qué elegir manicuras para dejar de morderte las uñas?

Morderse las uñas de forma ocasional no implica necesariamente un trastorno, pero cuando el hábito es persistente y difícil de controlar, conviene prestar atención a su función emocional.

Según la dermatóloga Dana Stern, morderse las uñas actúa como una válvula de escape física que ayuda, por unos instantes, a regular la activación interna.

Cuando las uñas son cortas o presentan irregularidades, ciertos diseños pueden favorecer más la forma de la mano. Los expertos en manicura suelen apostar por estilos sencillos, líneas delicadas y colores estratégicos que crean efectos visuales capaces de estilizar los dedos y hacer que las uñas parezcan más largas.

Además, una manicura cuidada puede convertirse en una gran aliada para quienes desean dejar de morderse las uñas, ya que ayuda a mantenerlas arregladas y motiva a conservarlas en buen estado.

Micro french

La micro french es una versión moderna y minimalista de la clásica manicura francesa. Consiste en una línea muy fina en la punta de la uña.

Beneficios

Alarga visualmente la uña.

Resulta elegante y discreta.

Funciona perfectamente en uñas cortas.

Manicura oscura

Los esmaltes negros, borgoña, azul marino o marrón chocolate son ideales para estilizar visualmente las uñas.

Beneficios

Disimulan imperfecciones.

Aportan sofisticación.

Son fáciles de combinar con cualquier look.

Uñas nude

Los tonos nude se encuentran entre los favoritos para uñas mordidas porque crean una sensación de continuidad con la piel.

Beneficios

Hace que las uñas parezcan más largas.

Ofrece un acabado natural.

Es perfecto para cualquier ocasión.

Milky nails

Las uñas lechosas o translúcidas se han convertido en una de las manicuras más elegantes de los últimos años. Musa Nails Spain explica que se caracterizan por un aspecto suave, opaco y uniforme.

Beneficios

Aspecto limpio y delicado.

Acabado natural.

Favorecen el crecimiento visual de la uña.

Diseños minimalistas

Pequeños puntos, líneas finas o figuras geométricas aportan personalidad sin sobrecargar la manicura.

Beneficios

Quienes buscan una manicura moderna.

Uñas muy cortas.

Estilos discretos y elegantes.

El paso a paso para realizar diseños para dejar de morderte las uñas

Las uñas mordidas pueden lucir impecables con la técnica adecuada. Antes de realizar cualquier diseño, es fundamental preparar correctamente la uña para conseguir un resultado más elegante y duradero:

Lava y desinfecta las manos

Retira cualquier resto de suciedad y limpia las uñas con agua y jabón.

Empuja las cutículas suavemente

Utiliza un empujador de cutículas o un palito de naranjo para despejar la superficie de la uña.

Lima las uñas

Da forma uniforme a todas las uñas. En las uñas mordidas suele favorecer una forma redondeada o squoval (cuadrada con bordes redondeados).

Aplica una base fortalecedora

Esto ayudará a proteger la uña natural y mejorar la adherencia del esmalte.

Consejos para cuidar las uñas mordidas