Expertos desmontan los mitos del aceite capilar: «El error es usarlo como único cuidado»

El aceite es uno de los productos estrella para hidratar el cabello. Su textura oleosa, suave y ligera hace que su aplicación sea cosa fácil. Pero es que, además, dependiendo del aceite que utilices, estás aportando múltiples beneficios a tu cabello. El aceite de coco hace que el cabello no pierda nutrientes; el de argán, aporta brillo y suaviza; y el de jojoba, hidrata sin engrasar. Entonces, ¿por qué seguimos negándonos a usar este producto durante el verano por miedo a engrasar el cabello? Este es uno de los grandes mitos que salpica al aceite capilar, pero para corroborar qué es verdad y qué se queda en las desavenencias del mito, hemos preguntado a varios expertos.

No todos son iguales

Uno de los mitos más habituales sobre el aceite capilar que señala Sergi Rubio, técnico de Henkel, es pensar que todos los aceites capilares son iguales. «En realidad, cada aceite tiene una formulación y una finalidad diferente. Algunos están diseñados para aportar brillo y suavidad, otros para controlar el encrespamiento o ayudar a proteger la fibra capilar frente a las agresiones externas». En el caso de los aceites profesionales, «suelen tener texturas ligeras que se absorben fácilmente y no dejan sensación grasa si se utilizan correctamente», explica.

El técnico también señala a la creencia de que el aceite puede reparar un cabello muy dañado por sí solo. «Lo cierto es que ayuda a mejorar el aspecto del cabello, aporta nutrición y protege la fibra, pero debe formar parte de una rutina de cuidado completa para obtener los mejores resultados».

Bien formulado, no engrasa

Existe una creencia popular de que todo aceite que apliques más allá de las puntas te va a engrasar el pelo. Si preguntamos a los expertos, ambos coinciden en que esta creencia está muy alejada de la realidad y, en todo caso, dependerá del producto y de cómo se aplique.

Se piensa que «cuanto más aceite se aplique, mejores serán los resultados, cuando un exceso suele provocar el efecto contrario, dejando el cabello apelmazado y favoreciendo la acumulación de residuos», explica Juan Leal, peluquero y director de educación de Pierino Cosmetics. Lo recomendable según el experto es trabajar unas pocas gotas de medios a puntas, especialmente en verano, cuando esa parte del cabello es la que más sufre por la radiación solar, el cloro o la sal.

¿Hidrata o nutre?

Sergi Rubio destaca que no es lo mismo hablar de hidratación o nutrición, y tener clara esta diferencia puede ayudarte a no caer en un mal uso o en equivocar las expectativas de este producto. «El aceite no hidrata el cabello porque no aporta agua a la fibra capilar. Su principal función es nutrir, suavizar y crear una película protectora que ayuda a mantener la hidratación que ya tiene el cabello y a reducir la pérdida de agua».

Juan Leal añade que, además, «mejora la elasticidad, aporta brillo, disminuye el encrespamiento y protege la superficie de la fibra frente a las agresiones externas. Por eso siempre decimos que el aceite es un excelente complemento dentro de una rutina de cuidado, pero no sustituye a un buen champú, un acondicionador o una mascarilla hidratante cuando el cabello realmente necesita recuperar hidratación».

No es contraindicado con el sol

El aceite capilar puede ser un buen aliado para proteger el cabello en la playa y en la piscina, ya que, como señala Sergi Rubio, «ayuda a aportar nutrición, suavidad y a crear una película sobre la fibra capilar que reduce la pérdida de hidratación provocada por el sol, el viento y las agresiones externas».

No obstante, si el objetivo es proteger el cabello durante una exposición solar prolongada, lo ideal es optar por productos que incorporen filtros UV específicos para el cabello. Un buen ejemplo es Glow Spray Serum de Authentic Beauty Concept, ya que combina protección frente a los rayos UV con una fórmula ligera que aporta nutrición, brillo y ayuda a mantener el cabello protegido y con un aspecto saludable durante el verano.

Más allá del aceite, uno de los aspectos más importantes «es retirar cuanto antes los restos de sal y cloro del cabello», señala Rubio. «Muchas personas pasan horas con ellos sobre la fibra capilar después del baño, y es precisamente esa exposición prolongada la que puede favorecer la deshidratación, la pérdida de brillo, el aumento de la porosidad y una mayor fragilidad del cabello». Otro error que subraya Leal es pensar que basta con aplicar aceite por la mañana y olvidarse del cabello el resto del día.