Cómo maquillar ojos mediterráneos: las técnicas que realmente funcionan

Los rasgos mediterráneos tienen características propias que los hacen únicos: ojos almendrados o de párpado profundo, cejas marcadas, mirada intensa. Y sin embargo, la mayoría de los tutoriales de maquillaje están pensados para otros tipos de rasgos. Aquí van las técnicas que realmente funcionan para la fisonomía española e italiana.

1. Las características de los ojos mediterráneos

El perfil mediterráneo agrupa principalmente dos formas de ojo. Por un lado, el ojo almendrado, con una paupière superior visible y bien definida. Por otro, el ojo de párpado profundo (también llamado «hooded» en inglés), donde el pliegue móvil queda parcialmente oculto bajo el hueso de la ceja cuando el ojo está abierto. Ambos son frecuentes en la región, y cada uno requiere un enfoque de maquillaje distinto.

Un rasgo que ambos comparten a menudo: el párpado protege bien la sombra de ojos del roce con las pestañas inferiores, lo que ayuda a que el maquillaje se mantenga más tiempo intacto a lo largo del día.

Otro rasgo distintivo es el tono de piel, generalmente cálido y con base dorada u oliva. Esto influye directamente en qué colores de sombra funcionan mejor: los tonos fríos (grises azulados, plateados puros) pueden resultar menos favorecedores que los tonos cálidos, que armonizan con la subyacente calidez de la piel.

2. Las técnicas más favorecedoras

Para ojos almendrados: El eyeliner en forma de «wing» alargado hacia arriba y afuera potencia la forma natural. El ahumado con tonos tierra y terracota, paleta mediterránea por excelencia, complementa perfectamente el color de ojos marrones o verdes oscuros.

Para ojos de párpado profundo: La clave es aplicar la sombra más arriba de lo intuitivo, para que sea visible con el ojo abierto. Sombra clara o champán en el párpado móvil, color oscuro concentrado en el pliegue y el ángulo exterior. Evitar el delineado en toda la línea del agua inferior, ya que abre mucho la mirada solo en la mitad exterior.

Para cejas marcadas (rasgo muy mediterráneo): Las cejas ya enmarcan la mirada con fuerza. El maquillaje de ojos puede ser más simple, un buen delineado o una sombra en la cuenca son suficientes. Cejas muy marcadas combinadas con un smoky eye intenso puede resultar excesivo.

El favorito de la redacción:

Las paletas de sombras incluyen los tonos que mejor funcionan para rasgos mediterráneos: tierra, cobre, terracota, beige dorado, marrón cálido y negro. La textura cremosa y fácilmente difuminable hace que el ahumado suave, el look más favorecedor para este tipo de ojos, sea accesible incluso a principiantes.

3. El smoky mediterráneo: más fácil de lo que parece

Base: Kajal marrón (no negro) en la línea superior e inferior, el negro puede ser demasiado duro para el día.

Sombra tierra en el pliegue: Un tono siena o cobre aplicado en el pliegue del ojo, difuminado con un pincel limpio.

Iluminador en el lagrimal y bajo la ceja: Para abrir y levantar.

Máscara en las dos capas: Pestañas superiores e inferiores, las pestañas mediterráneas suelen ser densas y se benefician de dos capas bien aplicadas.

Un detalle que marca la diferencia: difuminar siempre con movimientos circulares y no de arrastre, especialmente en ojos de párpado profundo, para evitar que la sombra se acumule de forma desigual en el pliegue.

El secreto del maquillaje de ojos mediterráneo: los tonos tierra. Cobre, terracota, ocre, siena, estos colores armonizan con el tono de piel cálido y el color de ojos oscuro que dominan en España. Potencian sin competir.