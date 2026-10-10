Los champús para cabello gris: las fórmulas que deben llevar para iluminar, dar volumen y brillo al cabello fino y plateado

Las canas forman parte del proceso natural de envejecimiento del cabello, pero su aparición también puede venir acompañada de cambios en la textura, el brillo y la hidratación. Con el paso de los años, el cabello puede volverse más seco, frágil y propenso a perder luminosidad, por lo que elegir productos adecuados, como champús para cabello gris, resulta fundamental.

Son excelentes para ayudar a mantener una melena cuidada y con mejor aspecto. Cuidar el cabello cuando aparecen las canas no significa únicamente mantener su color. Según Harpers Bazar en Inglaterra, la clave está en cuidar tu cabello con una selección de productos personalizada, comenzando con un champú específico para cabello gris. La fibra capilar puede experimentar cambios relacionados con la edad y necesitar una rutina que combine limpieza, hidratación, nutrición y protección.

Por qué usar champús para cabello gris

Las canas, además, pueden presentar una apariencia más apagada o desarrollar reflejos amarillentos y cobrizos que restan luminosidad al conjunto de la melena. Por eso, escoger champús para cabello gris específico puede marcar una diferencia en el aspecto de nuestro pelo.

Mientras algunas fórmulas están diseñadas para neutralizar los tonos cálidos y revitalizar los cabellos rubios, plateados o canosos, otras se centran en combatir la sequedad, la fragilidad y la pérdida de brillo.

Algunos de los champús para cabello gris

Pure Blonde Booster Shampoo 250 ml

Con un precio de 31 euros, el Pure Blonde Booster Shampoo de Philip Kingsley está especialmente indicado para cabellos rubios, plateados y canosos que presentan tonos amarillentos o cobrizos.

Sus principales características son:

Neutraliza los tonos amarillos: su fórmula incorpora micropigmentos violetas que ayudan a corregir visualmente los reflejos amarillentos y cálidos.

Aporta luminosidad: está pensado para revitalizar el cabello rubio o canoso que ha perdido parte de su brillo.

Hidrata el cabello: además de corregir el tono, ofrece una acción hidratante para evitar una apariencia excesivamente seca o apagada.

Uso semanal: se recomienda utilizarlo como tratamiento de mantenimiento, en lugar de convertirlo necesariamente en el champú de uso diario.

Adecuado para cabellos canosos: forma parte de la gama Pure Blonde/Silver, desarrollada para revitalizar cabellos rubios apagados, con tonos cobrizos y canosos.

¿Cómo utilizar el Pure Blonde Booster Shampoo?

Antes de aplicar este champú, se recomienda lavar el cabello con el champú habitual para eliminar residuos de productos. Después de enjuagar, se aplica Pure Blonde Booster y se masajea suavemente durante aproximadamente 60 segundos antes de aclarar abundantemente.

Para potenciar el cuidado del color, puede combinarse con una mascarilla correctora del color una vez a la semana. Como cada cabello puede reaccionar de manera diferente a los pigmentos violetas, es aconsejable probar primero el producto en una pequeña sección del cabello más claro.

También se recomienda esperar al menos dos semanas después de teñir, decolorar o realizar una permanente antes de utilizarlo.

Entre sus ingredientes se encuentran agua, cocamidopropil betaína, disodio laureth sulfosuccinato, PEG-120 metil glucosa dioleato, decil glucósido, sodio lauroil sarcosinato, sodio lauril sulfoacetato, propilenglicol dibenzoato, cloruro de sodio y guar.

Chronologiste Shampoo for Dull and Brittle Hair 250 ml

Otra alternativa para quienes buscan cuidar el cabello que presenta signos asociados al envejecimiento es Chronologiste Shampoo for Dull and Brittle Hair, disponible por 40 euros.

Este champú revitalizante y vigorizante está formulado para actuar tanto sobre el cuero cabelludo como sobre la fibra capilar.

Sus principales características son:

Limpieza suave: elimina las impurezas acumuladas en el cuero cabelludo y en la fibra capilar.

Cabello más fuerte: ayuda a mejorar la sensación de fortaleza de la fibra.

Nutrición e hidratación: contribuye a mantener el cabello nutrido y con una apariencia menos seca.

Ácido hialurónico: incorpora este ingrediente asociado a la hidratación y al aporte de volumen.

Recuperación del brillo: está pensado para cabellos apagados que necesitan recuperar una apariencia más luminosa.

¿Cómo utilizar Chronologiste Shampoo for Dull and Brittle Hair?

Su aplicación es sencilla. Se debe aplicar sobre el cabello mojado, masajear suavemente y enjuagar bien. Puede integrarse en una rutina habitual de lavado, especialmente cuando el objetivo principal es mejorar la hidratación, suavidad y luminosidad de un cabello que se percibe seco o quebradizo.

Su fórmula incluye ingredientes como agua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, laureth-5 carboxylic acid, polyquaternium-10, amodimethicone, ácido cítrico, ácido salicílico, bisabolol y diferentes componentes aromáticos.

Consejos para cuidar el cabello con canas con champús para cabello gris

Elige el champú según las necesidades de tu cabello

Si predominan los reflejos amarillos o cobrizos, un champú con pigmentos violetas puede ser una opción; si el problema principal es la sequedad y fragilidad, conviene priorizar la hidratación y nutrición.

No abuses de los champús violetas

Los productos matizadores suelen estar destinados a un uso específico y, en este caso, Pure Blonde Booster está recomendado semanalmente.

Acondiciona después el lavado

Las canas pueden tener una textura diferente y beneficiarse de productos que aporten suavidad e hidratación.