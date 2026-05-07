El clan Janeiro Campanario se ha convertido en noticia, inevitablemente, en los últimos días. La cadena de San Sebastián de los Reyes anunció por sorpresa que la hija mayor del matrimonio daría el salto a la televisión pese a haber vivido durante 23 años en el anonimato —porque así lo quiso ella, sus padres y un juez—. Sin embargo, Julia Janeiro —conocida en redes sociales como Juls—, ha decidido dar un paso adelante en su exposición mediática, ya que considera que ahora está en el momento de darse a conocer y no cuando tenía 18 años. Esta decisión, fruto de su participación en un reality, ha supuesto que inevitablemente el foco se haya puesto en sus padres —Jesulín de Ubrique y María José Campanario—, que ya han reaccionado a la entrevista que ha concedido y que marcará un antes y un después en su vida y en su carrera.

María José Campanario reacciona a la entrevista de su hija

Cuando Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad, su madre emitía un contundente comunicado: su hija mayor no sería partícipe de lo que un día la odontóloga consideró que era un circo: la televisión. Pese a la fama de esta familia, en contadas ocasiones han hecho apariciones en la pequeña pantalla —de la que reniegan, sobre todo de programas del corazón—. Ahora, tanto María José como Jesulín tienen que dar un paso atrás o, al menos, retractarse de su opinión sobre los medios. Inevitablemente, la cara B de que Julia haya dado un paso adelante en este sentido es que, a partir de ahora, tendrá que vivir expuesta a las cámaras —y a los comentarios u opiniones—.

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Por ello, y siendo conocedora del medio, María José Campanario —que tanto defendió la privacidad de su hija mayor— ha decidido pronunciarse sobre esta decisión de Juls. Tras la publicación de su entrevista, la primogénita de Jesulín aparecía en sus redes para agradecer la acogida que había tenido el reportaje. «Solo tengo palabras de agradecimiento», deslizó la joven. Fue entonces cuando la odontóloga no dudaba —no solo en compartir la exclusiva de Juls— en dedicarle unas palabras con las que ha dado cuenta de que está encantada con que su hija haya decidido ser famosa —o una «superestrella», como ella misma se ha definido—. «Que nadie apague la luz que tienes hoy, mi pequeña lobita. Te queremos. Hasta donde la luz llegue», ha comentado.

Un paso que marca un antes y un después no solo para Julia Janeiro, sino también para toda su familia. Porque, aunque durante años defendieron el anonimato como un escudo, ahora el clan asume una nueva realidad: la exposición pública de su hija. Con el respaldo de sus padres y el foco mediático ya sobre ella, Juls inicia una etapa en la que tendrá que aprender a convivir con la fama… y con todo lo que conlleva.