Laura Escanes presenta a su padre tras años distanciados: «La mejor foto»

Laura Escanes ha celebrado por todo lo alto su 30 cumpleaños. La creadora de contenidos ha reunido a sus seres queridos más cercanos y a sus mejores amigos -entre los que se encontraban algunas de sus compañeras de profesión, como Dulceida o Anna Ferrer-, para comenzar una nueva década. A través de sus redes sociales, la influencer ha querido compartir cada detalle de este día tan importante con sus seguidores, como sus tartas, la fiesta o el catering que lo sirvió. Sin embargo, casi toda su comunidad se ha fijado en un sorprendente posado que la catalana incluso ha querido destacar.

Laura Escanes presenta a su padre

«La mejor foto del día». Así es como Escanes ha titulado la foto más especial de su cumpleaños. Se trata de una imagen en la que aparece junto a su madre, Anna Espinosa, su hermano y su padre, Juan Carlos Escanes. Por primera vez, la empresaria ha publicado un retrato de su progenitor, con el que ha tenido una relación de altibajos. Parece que la vida le sonríe como nunca a la influencer y así lo ha hecho saber. Desde que se diera a conocer hasta ahora, la de Barcelona nunca había presentado al hombre que le dio la vida, con el que parece que ahora mantiene un vínculo muy fuerte, aunque no siempre ha sido así.

A medida que ganaba popularidad en redes, los seguidores de la influencer siempre se preguntaban sobre el paradero de su padre, al que nunca había presentado. Sin embargo, cuando decidió casarse, trascendió a los medios que su progenitor no había sido invitado al enlace matrimonial. Una noticia que daba cuenta de que su relación era inexistente. Fuentes cercanas a su progenitor pudieron entonces hablar con Vanitatis y deslizaron que Juan Carlos era un mar de lágrimas y que estaba muy afectado por no ir al sí, quiero de su primogénita, a la que consideraba «su ojito derecho» pese a haberse separado de la madre de la empresaria. Debido al silencio a la hora de referirse a su padre, así como la ausencia del mismo a su enlace matrimonial, saltaron todas las alarmas sobre un distanciamiento. De hecho, fue el hermano de la influencer el encargado de llevarla al altar.

Ahora parece que las diferencias entre padre e hija -así como su distanciamiento- han quedado en agua de borrajas. Además, a través de esta imagen, Escanes ha roto una de sus reglas de oro. Por su fama en redes, la joven siempre ha estado muy expuesta, tanto para lo bueno como para lo malo Tal es así que decidió mantener al margen a su familia. Sin embargo, con motivo de su 30 cumpleaños, ha decidido hacer la excepción y compartir este posado en el que no solo ha presentado a su padre, sino que además ha mostrado la unidad familiar pese a la separación de sus progenitores. Un claro ejemplo de que el tiempo todo lo cura.