Ana Boyer fija su residencia en Villa Meona tras dar a luz y presume de verano eterno

El pasado 4 de mayo, Ana Boyer daba a luz a su pequeña Mía en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. La socialité, que vive en Doha, Qatar, desde el 2016, regresó a España poco tiempo antes de dar la bienvenida al clan a la benjamina del clan para estar cerca de los suyos. Sin embargo, la hermana de Tamara Falcó ha tomado una decisión con respecto a su última maternidad y es que parece que su vuelta a casa se va a alargar durante un tiempo.

Ana Boyer comienza su verano en Villa Meona

Cuando se va a cumplir un mes desde que diera a luz por cuarta vez, Ana Boyer ha compartido una reveladora imagen en sus redes sociales. La hija pequeña de Isabel Preysler ha publicado una foto desde Villa Meona, la casa familiar de la reina de corazones ubicada en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, en Madrid.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram —donde acumula actualmente más de 350 mil seguidores—, el medio en el que la mujer de Fernando Verdasco ha comunicado a sus followers que ya ha dado comienzo a sus vacaciones. Esta instantánea, en la que aparece su tercer hijo, Martín —que tan solo tiene dos años—, la hermana de la marquesa de Griñón ha desvelado que su verano ya ha empezado. «Summer time (hora del verano)», ha escrito.

La empresaria, además, ha desvelado en esta publicación que continúa en España semanas después de haber dado a luz a su pequeña y que, por el momento, no está entre sus planes regresar a Doha, donde ha formado su familia junto a Verdasco.

Además de aprovechar cada día en España y junto a su familia, a ello se le suma que la situación en Doha sigue siendo delicada, aunque actualmente no se encuentra en una fase de combate abierto. Cabe destacar que, en el mes de marzo, la pequeña de los Preysler decidió regresar al país debido al conflicto de Irán, Estados Unidos e Israel. Una decisión que fue cuando menos comentada —e incluso criticada— en los platós de televisión. Una de las más duras fue Alba Carrillo, con la que concursó en un talent de cocina: «Yo quería que algo así pasase para poder dar mi opinión y dar nombres. Ana Boyer y Fernando Verdasco se van de aquí para no tributar en España y están en Villa Meona muchas veces. Pues ahora te quedas en Qatar. No me da ninguna pena. Creo que no deberíamos repatriarles», sentenció.

Unas palabras que abrieron una polémica de la que Ana Boyer, fiel a su discreción, prefirió no pronunciarse y mantenerse ajena a la opinión de Carrillo. De hecho, ha hecho oídos sordos a todos los comentarios negativos y prueba de ello es que continúa en nuestras fronteras.