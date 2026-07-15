Ibiza encabeza la falta de profesores en Baleares: 75 plazas de difícil cobertura están vacantes para el próximo curso

Ibiza encabeza la falta de profesores en Baleares: 75 plazas del total de 191 vacantes para el próximo curso. La Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados de la Conselleria de Educación ha publicado la relación de especialidades de difícil cobertura para el curso 2026-2027. Esta publicación coincide con el desarrollo de los procedimientos de adjudicación de plazas docentes para el próximo curso.

El índice de difícil cobertura de una especialidad es la proporción entre las plazas disponibles de dicha especialidad, jornada e isla que quedan por adjudicar y el número de aspirantes admitidos y disponibles que pueden cubrirlas. Una especialidad se considera de difícil cobertura cuando su índice es inferior a cinco aspirantes por plaza.

De acuerdo con la relación publicada para el curso 2026-2027, en la isla de Ibiza hay 75 especialidades calificadas de difícil cobertura, 25 en la isla de Formentera, 48 en Mallorca y 43 en Menorca. En total, son 191 especialidades distribuidas entre las cuatro islas.

La falta de vivienda, el precio prohibitivo de los alquileres y la carestía de la vida provocan que muchos profesionales de la educación dejen de venir a Ibiza y Formentera y, lo que es peor, muchos de los que estaban han vuelto a su tierra.

La identificación anticipada de estas especialidades permite adoptar medidas para facilitar la cobertura de las vacantes docentes y garantizar el inicio del curso escolar con las plantillas adecuadamente dotadas, especialmente en aquellos ámbitos y territorios donde resulta más difícil encontrar profesionales disponibles.

Para el curso 2026-2027 se incrementarán los complementos económicos asociados a las plazas de difícil cobertura. Así, los docentes destinados en Menorca percibirán 200 euros mensuales, frente a los 100 euros del curso actual, mientras que los destinados en Ibiza recibirán 300 euros mensuales, es decir, 100 euros más que este año. En cuanto a Formentera, los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura mantendrán el complemento mensual de 400 euros.

El objetivo de la Conselleria con este incremento es iniciar el curso escolar con todas las plazas docentes cubiertas para dar respuesta a los alumnos y por este motivo, ha habilitado los complementos de difícil y muy difícil cobertura.