AiKit busca un partner estratégico para liderar la infraestructura de la IA empresarial

El pasado miércoles 17 de junio, el laboratorio español de Inteligencia Artificial AiKit hizo su puesta de largo en un bullicioso evento celebrado en el espacio El Olivar, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. El acto contó con la participación de más de un centenar de invitados, entre los que se encontraban representantes de fondos de inversión, banca, empresarios, cazadores de «mirlos blancos», asesores de Bolsa, analistas y periodistas de diversos medios de comunicación.

En un momento en el que la Inteligencia Artificial concentra la mayor carrera tecnológica y financiera de nuestra generación, una compañía española está empezando a captar la atención de inversores, empresarios y analistas por una razón muy concreta: no quiere competir por construir otro modelo de IA, sino la infraestructura sobre la que operarán todos ellos.

Fundada en 2024, AiKit ha superado ya los 20.000 clientes, cerró 2025 con un beneficio después de impuestos (BDI) de 5 millones de euros y prevé alcanzar los 10 millones en 2026. Unas cifras que han situado a la compañía en el radar de potenciales socios estratégicos e inversores interesados en identificar las próximas grandes historias de crecimiento tecnológico surgidas en Europa.

El objetivo del encuentro, de carácter cerrado, fue dar a conocer el lanzamiento de productos concretos de Inteligencia Artificial para pymes, un reto mayúsculo con el que AiKit se coloca al nivel de los grandes del Cuadrante Gartner y muy cerca de los gigantes tecnológicos de la IA que cotizan en el Nasdaq y en la Bolsa de Nueva York.

El nacimiento de una nueva categoría tecnológica

Durante el AiKit Live Private Summit, desarrollado como un encuentro privado y de aforo limitado, la compañía presentó oficialmente una nueva categoría de software de gestión empresarial: Software for AIs, concebido para ser operado directamente por la inteligencia artificial sobre los procesos reales del negocio.

El evento contó con la participación del CEO de AiKit, Miguel Martín Lacoma, y del fundador de la compañía, Pablo Yusta, quien afirmó que la Inteligencia Artificial está viviendo «su momento más decisivo» como nuevo salto de la humanidad para superar una etapa clave de revolución industrial y tecnológica.

Una de las claves de ambos discursos es que la humanidad se ha desarrollado tecnológicamente mejorando en energía, pero no ha sido capaz de mejorar en inteligencia, porque solo ha podido aplicar la propia con los límites actuales. La Inteligencia Artificial, según AiKit, vendrá a resolver definitivamente esa necesidad de «más inteligencia».

«La carrera de la IA no la ganarán quienes construyan más modelos. La ganarán quienes construyan la infraestructura sobre la que operarán todos ellos», afirmaron los directivos de la compañía. Según su exposición, «nunca antes se había invertido tanto capital, nunca antes se habían lanzado tantos modelos y nunca antes había existido tanta expectativa sobre el impacto de una tecnología capaz de transformar industrias enteras».

Pero la realidad actual es que se habla mucho de IA y, sin embargo, la mayoría de las organizaciones todavía no sabe cómo convertirla en una capacidad empresarial real. AiKit se propone como la solución española para resolver ese gap.

La idea detrás de Software for AIs es sencilla de explicar, pero enormemente disruptiva. Durante décadas, el software empresarial se diseñó para que lo utilizaran personas; la siguiente generación estará diseñada para que la utilicen Inteligencias Artificiales. No se trata de incorporar IA a aplicaciones tradicionales, sino de construir sistemas preparados para que la IA trabaje sobre ellos de forma nativa: ejecutar procesos, analizar operaciones, coordinar recursos, gestionar información u optimizar decisiones.

Según la compañía, esta transición será tan profunda como la que en su momento provocaron Internet, el cloud computing o los smartphones. Y, como en todas esas revoluciones, los mayores ganadores no serán necesariamente quienes construyan aplicaciones, sino quienes construyan la infraestructura.

Búsqueda de un socio estratégico

Por ese motivo, AiKit ha iniciado la búsqueda de un partner estratégico que comparta una visión de largo plazo y quiera participar en una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas surgidas en España en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

Con este reto, la compañía no busca únicamente financiación. Busca capacidad de escala, acceso internacional y experiencia empresarial que la proyecten hacia nuevas alianzas estratégicas globales, para acelerar su despliegue y participar en la construcción de la infraestructura que impulsará la próxima generación de empresas movidas por Inteligencia Artificial.