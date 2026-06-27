Jeff Bezos, el cuarto hombre más rico del mundo, confirma que la IA no destruirá empleos, sino que provocará escasez de trabajadores y abrirá «múltiples edades doradas» mientras que Goldman Sachs dice que ya elimina 16.000 puestos al mes

Jeff Bezos ha vuelto al primer plano tecnológico con una idea que choca con buena parte del debate sobre la inteligencia artificial. Mientras crece el miedo a que la IA elimine empleos, el fundador de Amazon defiende lo contrario, que la actividad económica podría expandirse tanto que acabarían faltando trabajadores, no sobrando.

La apuesta se llama Prometheus, una nueva empresa de IA centrada en ingeniería, fabricación y productos físicos. No va de escribir textos bonitos ni de crear imágenes en segundos. Va, al menos sobre el papel, de acelerar cómo se diseñan motores, medicamentos, robots o sistemas espaciales.

Una IA para fábricas

Prometheus se presenta como una compañía de «IA física». Dicho de forma sencilla, busca que los modelos de inteligencia artificial entiendan mejor cómo funcionan los objetos reales, desde una pieza de motor hasta un compuesto químico. Es como pasar de una calculadora muy lista a un ayudante de taller que también sabe física.

La empresa está dirigida por Jeff Bezos y Vik Bajaj, exdirectivo vinculado a proyectos de Google y Verily. Según la información publicada, Prometheus ha levantado doce mil millones de dólares en una ronda reciente y alcanza una valoración cercana a los cuarenta y un mil millones. Entre los inversores figuran JPMorgan Chase, Goldman Sachs y BlackRock.

La cifra llama la atención porque la empresa todavía mantiene muchos detalles bajo llave. TechCrunch recoge que Prometheus cuenta con unos ciento cincuenta empleados y oficinas en San Francisco, Londres y Zúrich, pero no ha mostrado públicamente el producto completo. Mucho dinero para una promesa. Ahí está parte del riesgo.

La tesis laboral de Bezos

Bezos sostiene que quienes dan por hecho que la IA destruirá empleos «están equivocados». Su argumento es que una gran subida de productividad elevaría el nivel de vida y abriría nuevas tareas, igual que ocurrió con otras tecnologías que cambiaron la economía.

La idea central es simple. Si las empresas pueden diseñar y fabricar más rápido, también podrían lanzar más productos, crear más servicios y necesitar más personas para manejar esa expansión. En la práctica, eso significaría más demanda de ingenieros, técnicos, operarios especializados y perfiles que hoy ni siquiera tienen nombre.

Bezos también ha defendido que la regulación debe centrarse en los usos concretos de la IA, no en frenar toda la tecnología. En una entrevista en CNBC, comparó la IA con un cuchillo y vino a decir que no se prohíbe una herramienta útil solo porque pueda usarse mal.

Qué quiere construir Prometheus

La expresión clave es «ingeniero general artificial». No significa un robot humanoide con casco y mono de trabajo. Significa una plataforma capaz de ayudar en diseño, simulación y fabricación de objetos complejos, reduciendo pruebas físicas caras y lentas.

Bezos puso como ejemplo los motores de cohete y dijo que Blue Origin podría beneficiarse de estas herramientas. Tiene sentido. El sector espacial vive de ciclos de prueba, error, rediseño y fabricación, y cada retraso cuesta mucho dinero.

El objetivo de Prometheus sería acortar ese camino entre imaginar algo y construirlo. Si hoy modificar un motor complejo puede llevar años, la promesa es que la IA ayude a explorar diseños más rápido y con menos prototipos físicos. No sustituye automáticamente al taller, pero podría cambiar su ritmo.

El aviso de Anthropic

La visión de Bezos no es la única dentro del sector. Anthropic, la empresa dirigida por Dario Amodei, ha publicado un marco económico para preparar a Estados Unidos ante una posible disrupción laboral causada por la IA. En ese documento, la compañía admite que la tecnología podría actuar como sustituto general de parte del trabajo humano.

Anthropic plantea respuestas para escenarios con desempleo del cinco por ciento, del diez por ciento y de un nivel sin precedentes. También propone medir mejor el impacto de la IA, modernizar ayudas públicas y estudiar fórmulas para compartir los beneficios si la riqueza generada se concentra demasiado.

Ahí está el choque de fondo. Bezos ve una economía que se agranda. Amodei pide prepararse por si parte del empleo se evapora o cambia demasiado rápido. Las dos posturas pueden parecer opuestas, pero comparten algo importante, nadie sabe todavía cómo aterrizará esta tecnología en la vida diaria.

Lo que falta por demostrar

Prometheus tendrá que probar que su IA puede hacer algo más que impresionar a inversores. Diseñar un componente industrial no es como responder a una pregunta en un chat. Hay materiales, seguridad, normas, costes y fallos que pueden aparecer cuando el producto sale del ordenador y pisa el mundo real.

También falta comprobar si la productividad se traduce en más empleo o en plantillas más pequeñas. Una fábrica que produce más puede contratar, sí, pero también puede automatizar. Dependerá de los sectores, de las leyes, de la formación y de cómo repartan las empresas las ganancias.

Por ahora, la frase más honesta quizá sea esta. La IA puede crear trabajo nuevo, pero no lo hará de forma automática ni igual para todos. Y si Prometheus quiere ser la prueba de la tesis de Bezos, tendrá que demostrarlo con productos, no solo con una ronda de financiación gigantesca.

La información principal sobre Prometheus se ha publicado en TechCrunch.



