Yáñez, experto en tecnología: «La IA puede hacer en segundos los trámites que hoy ocupan a miles de funcionarios»

Hay días en los que una oficina parece una cadena de montaje silenciosa. Correos, informes, tickets de soporte y formularios que se repiten hasta el aburrimiento, todo delante de la pantalla. ¿Cuántas horas se van así, sin que nadie lo note?

El 29 de abril de 2026, el consultor tecnológico Mario Yáñez, de Kyndryl, explicó en una entrevista con Rubén Corral que el sector no vive solo una “crisis”, sino “una transformación profunda del modelo tecnológico”. Puso dos ejemplos en España, un ERE en Capgemini que podría afectar al 7% de la plantilla, más de 700 personas, y un ajuste en Inetum de alrededor del 5%, más de 400. Y remató con la idea que más inquieta en la oficina, “los trabajos más en riesgo por la IA son, sobre todo, los más repetitivos”, porque la inteligencia artificial puede automatizar trámites en segundos.

Recortes en consultoras

Un ERE es, básicamente, un proceso de despido colectivo. No es una carta suelta, sino un ajuste que afecta a muchas personas a la vez y suele implicar negociación con representantes laborales.

Cuando una compañía lo activa, acostumbra a hablar de mercado, reorganización y nuevas tecnologías. En la práctica, eso significa mover recursos hacia proyectos con demanda y recortar donde hay menos trabajo.

Automatización en segundos

La automatización es hacer que un sistema se encargue de pasos que antes hacía una persona a mano. Piensa en pasar datos de un correo a una herramienta, validar documentos o generar informes con plantillas.

La IA generativa va un paso más allá porque produce texto, resúmenes o código a partir de instrucciones. Para quien ha pasado tardes preparando documentación, suena a atajo, pero también cambia qué tareas se valoran dentro de un equipo.

No siempre acierta y a veces “se lo inventa” con una seguridad que engaña. ¿Quién firmaría un trámite sin revisarlo? Por eso, parte del empleo se desplaza hacia revisar, corregir y decidir cuándo un resultado es fiable.

La oficina en la diana

Los puestos con reglas claras y mucho trámite suelen ser los primeros en notar la presión. Ahí encajan perfiles junior que programan funciones sencillas, equipos de soporte que responden incidencias repetidas y personal administrativo que procesa documentos todo el día.

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También están los roles que convierten reuniones en requisitos, o los equipos que viven de generar documentación interna. No es que desaparezcan de golpe, pero muchas empresas intentan hacer lo mismo con menos horas humanas, y ese ajuste se traduce en cambios de rol o recortes.

Lo que dicen OIT y OCDE

Fuera del ruido diario, la Organización Internacional del Trabajo lleva tiempo midiendo qué tareas se pueden tocar con IA. En un informe de 2023, Pawel Gmyrek, Janine Berg y David Bescond concluyen que el efecto más común no sería sustituir profesiones enteras, sino “aumentarlas”, cambiando parte del trabajo para hacerlo más rápido o más barato, sobre todo en empleos administrativos.

La OCDE llega a una idea parecida desde otro ángulo. En un análisis de 2024, Marguerita Lane explica que incluso trabajos cualificados de “cuello blanco” pueden sufrir cambios, pero que hasta ahora no se ve una caída general del empleo solo por la exposición a la IA, y que el riesgo para muchos grupos es quedarse sin acceso a las nuevas herramientas.

En castellano llano, la foto no es un apocalipsis inmediato, pero sí una redistribución. Habrá tareas que se recorten, otras que se transformen y una carrera por formarse antes.

Velocidad del cambio

Una de las claves es el ritmo. Si la tecnología avanza más rápido que la capacidad de reciclarse, los huecos se alargan y el golpe llega antes a quienes acaban de entrar al mercado laboral.

El Fondo Monetario Internacional lo resume con una cifra llamativa. En enero de 2024, su directora gerente, Kristalina Georgieva, señaló que la IA podría afectar a casi el 40% de los empleos en el mundo, sustituyendo algunas tareas y complementando otras.

Reaprender en tiempo real

El Foro Económico Mundial pregunta cada año a grandes empresas cómo creen que cambiará el empleo. En su informe de 2025, basado en la respuesta de más de 1.000 empleadores, apunta que muchas compañías esperan que la IA y el procesamiento de información transformen su negocio de aquí a 2030 y que una parte importante de las habilidades clave de los trabajadores cambiará en ese periodo.

En la práctica, eso empuja a un nuevo reparto del trabajo. Suben perfiles para supervisar sistemas, proteger datos o integrar herramientas en procesos reales, mientras baja el peso de tareas que eran puro trámite.

Para una persona joven, el consejo más útil no es “aprende a programar” como si fuera una pócima mágica. Es mirar tu trabajo por piezas, detectar qué parte es repetición y qué parte requiere criterio, y construir habilidades alrededor de lo segundo, aunque sea con formación corta y proyectos pequeños.

La información principal se ha publicado en una entrevista del programa La Linterna.