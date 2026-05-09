Adiós al iPhone como lo conocíamos: el iPhone 18 Pro Max trae una novedad que va a hacer colas interminables en las Apple Stor

Las filtraciones del iPhone 18 llevan meses circulando, pero ahora aparecen pistas más concretas sobre el Pro Max. Parte de la información se atribuye a Mark Gurman, un periodista especializado en seguir de cerca a Apple.

La conclusión, por ahora, es doble. Por un lado, los modelos Pro podrían llegar antes que el iPhone 18 estándar, algo poco habitual. Por otro, el salto vendría con cambios en color, cámara y rendimiento, aunque con un coste que apunta al alza.

Calendario de lanzamiento

La fecha que se repite es septiembre de 2026 para iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y un posible iPhone plegable. Sería el lanzamiento de otoño, el escaparate habitual de Apple para sus móviles.

El iPhone 18 «normal» no llegaría en ese mismo momento. La misma información señala marzo o abril de 2027, lo que deja una pregunta práctica para muchos compradores, esperar o pagar más por la gama Pro.

Colores más atrevidos

Un detalle curioso de estas filtraciones es el peso del color. Según la información atribuida a Gurman, Apple habría visto que el naranja del iPhone 17 funcionó muy bien y que hay ganas de tonos más llamativos.

Un listado comercial de Origitec, una tienda especializada en productos de Apple en Perú, menciona cuatro colores para iPhone 18 Pro y Pro Max. Aparecerían negro, un «cereza» con matiz lila, además de azul claro y plata, mientras que el rojo intenso que sonaba antes ya no aparece.

Cámara con más margen

La cámara principal trasera mantendría 48 megapíxeles, pero con una apertura variable. Dicho fácil, sería como poder abrir más o menos el «ojo» de la cámara para controlar cuánta luz entra.

Eso suele ayudar en situaciones reales, como una foto en interior con poca luz o un retrato a contraluz. También da más control sobre el desenfoque, el efecto que separa a una persona del fondo sin que todo parezca «plano».

Mejoras en selfies y vídeo

Para quienes tiran mucho de cámara frontal, la filtración habla de 24 megapíxeles en los modelos Pro, frente a los 18 del iPhone anterior. No es una garantía de calidad por sí sola, pero por lo general mejora el detalle y permite recortar sin perder tanta nitidez.

En videollamadas y clips rápidos, ese extra se nota cuando la luz no acompaña. Es el típico cambio que no se ve en una ficha técnica, pero sí en el día a día. Y ahí está el punto.

Pantalla y sensores más discretos

En pantalla, el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro se moverían en 6,3 pulgadas con 120 hercios, mientras que el iPhone 18 Pro Max subiría a 6,9 pulgadas. Los 120 hercios son la frecuencia con la que se refresca la imagen, y suelen hacer que el desplazamiento sea más fluido.

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También se menciona una «Dynamic Island» algo más pequeña en los modelos Pro. La idea sería ocultar parte de los sensores de reconocimiento facial de Face ID, para ganar un poco de pantalla útil sin renunciar al desbloqueo con la cara.

Chip de 2 nanómetros, batería y el precio

En rendimiento, el salto lógico sería a chips A20 y A20 Pro. La novedad estaría en un proceso de fabricación de 2 nanómetros dentro del «Apple silicon», una etiqueta que se usa para los chips diseñados por Apple y explicados en su página oficial de Apple silicon.

Más pequeño suele significar mejor eficiencia y más potencia en el mismo espacio, aunque también puede encarecer la producción. En estas filtraciones aparece incluso una batería por encima de 5.000 miliamperios hora y precios orientativos que rondarían 950 a 1.000 euros para el iPhone 18, unos 1.400 euros para el Pro y cerca de 1.500 euros para el Pro Max.

Conectividad y el posible iPhone plegable

Otra pieza es el módem 5G, el componente que gestiona la conectividad. Tras el chip C1 usado desde 2025, se habla de un C2 con mejoras en satélite y la posibilidad de 5G vía satélite para comunicarse en zonas sin cobertura tradicional.

Y está el gran «extra» de la gama. Se espera que un «iPhone Fold» llegue junto a los Pro en septiembre de 2026, rondando los 2.000 euros, con formato tipo libro y dos pantallas, una exterior de 5,5 pulgadas y otra interior de 7,8 pulgadas. También se menciona una bisagra de «metal líquido» para reducir desgaste y Touch ID como lector de huella, una solución que evitaría la complejidad de integrar sensores faciales en un diseño plegable.

La información oficial sobre Emergencia SOS vía satélite se ha publicado en el Soporte de Apple.