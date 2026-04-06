Todo sobre Luis Zahera: biografía, edad, filmografía completa, premios y curiosidades

Luis Zahera es uno de los intérpretes más reconocibles del cine y la televisión española contemporánea, especialmente por sus papeles de carácter intenso, villanos carismáticos y secundarios de gran peso dramático. Este abril, destaca por su papel en la producción de la segunda temporada de la serie de Netflix Clanes junto a Clara Lago y Tamar Novas.

¿Quién es Luis Zahera y cuál es su trayectoria como actor español?

El actor Luis Zahera saltó a la fama en Galicia por su papel de Petróleo en la serie de la TVG, Mareas vivas. Previamente, trabajó en el cine en la película Divinas palabras (1987), de José Luis García Sánchez. En sus primeros años, también tuvo participaciones destacadas en otros programas locales como Luar o Land Rober.

Su padre se apellida De Castro. Pero a Luis y a sus hermanos les pusieron Castro sin el «de». Para su nombre artístico utiliza el apellido de su madre, Zaera, pero añadiendo una hache intercalada.

Su primer papel importante en una ficción nacional fue con Sin tetas no hay paraíso (2008) en su primera y segunda temporada. Destacó por su trabajo en películas como Celda 211 (2009), La playa de los ahogados (2015), A cambio de nada (2015) o Que Dios nos perdone (2016).

¿Cuántos años tiene Luis Zahera y dónde nació?

Luis Zahera nació en 1966 en Santiago de Compostela (Galicia, España). Comenzó su carrera en el mundo de la interpretación en teatro y televisión gallega, antes de dar el salto a producciones nacionales.

¿Cuáles son las películas y series más destacadas de Luis Zahera?

Su gran consolidación llegó en los años 2000, cuando empezó a encadenar papeles en cine y series de gran audiencia, convirtiéndose en un actor habitual en thrillers y dramas criminales.

Cine

Celda 211

El Reino

As bestas

Que Dios nos perdone

Mientras duermes

Alatriste

Series de TV

Sin tetas no hay paraíso

La Unidad

Vivir sin permiso

Los hombres de Paco

Netflix

Clanes (segunda temporada)

¿Qué premios y reconocimientos ha recibido Luis Zahera?

Luis Zahera ha ganado dos premios Goya al mejor actor de reparto por sus interpretaciones en El reino (2018) y As bestas (2022). Luis Zahera ha sido distinguido por la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. Estos son todos sus premios:

Premio Mestre Mateo al mejor actor de reparto (2004, 2007, 2009 y 2012)

(2004, 2007, 2009 y 2012) Premio Feroz al mejor actor de reparto de una película (2019 y 2023)

(2019 y 2023) Premio Goya a la mejor interpretación masculina de reparto (2019 y 2023)

Platino Award for Best Supporting Actor (2023)

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2024)

¿Cuántos hijos tiene Luis Zahera?

Luis Zahera no tiene hijos. Pero sí tiene siete sobrinos. Luis Zahera ha reconocido en diferentes entrevistas que se ha arrepentido de no haber tenido hijos.

¿Cuál es la vida personal de Luis Zahera y datos curiosos sobre él?