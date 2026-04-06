Todo sobre Luis Zahera: biografía, edad, filmografía completa, premios y curiosidades
El actor gallego, referente del cine español reciente, consolida su carrera con papeles intensos y premios como el Goya por 'El Reino' y 'As bestas'
Ni Córdoba ni Badajoz: la ciudad del norte que ha batido el récord de temperatura hoy en España
La caída a los infiernos de Juan José Ballesta: "Cobré 120.000 euros y me lo gasté en un día"
El experimento que está dando la vuelta al mundo: planta un tomate de McDonald's y ocurre algo insólito
Luis Zahera es uno de los intérpretes más reconocibles del cine y la televisión española contemporánea, especialmente por sus papeles de carácter intenso, villanos carismáticos y secundarios de gran peso dramático. Este abril, destaca por su papel en la producción de la segunda temporada de la serie de Netflix Clanes junto a Clara Lago y Tamar Novas.
¿Quién es Luis Zahera y cuál es su trayectoria como actor español?
El actor Luis Zahera saltó a la fama en Galicia por su papel de Petróleo en la serie de la TVG, Mareas vivas. Previamente, trabajó en el cine en la película Divinas palabras (1987), de José Luis García Sánchez. En sus primeros años, también tuvo participaciones destacadas en otros programas locales como Luar o Land Rober.
Su padre se apellida De Castro. Pero a Luis y a sus hermanos les pusieron Castro sin el «de». Para su nombre artístico utiliza el apellido de su madre, Zaera, pero añadiendo una hache intercalada.
Su primer papel importante en una ficción nacional fue con Sin tetas no hay paraíso (2008) en su primera y segunda temporada. Destacó por su trabajo en películas como Celda 211 (2009), La playa de los ahogados (2015), A cambio de nada (2015) o Que Dios nos perdone (2016).
¿Cuántos años tiene Luis Zahera y dónde nació?
Luis Zahera nació en 1966 en Santiago de Compostela (Galicia, España). Comenzó su carrera en el mundo de la interpretación en teatro y televisión gallega, antes de dar el salto a producciones nacionales.
¿Cuáles son las películas y series más destacadas de Luis Zahera?
Su gran consolidación llegó en los años 2000, cuando empezó a encadenar papeles en cine y series de gran audiencia, convirtiéndose en un actor habitual en thrillers y dramas criminales.
Cine
- Celda 211
- El Reino
- As bestas
- Que Dios nos perdone
- Mientras duermes
- Alatriste
Series de TV
- Sin tetas no hay paraíso
- La Unidad
- Vivir sin permiso
- Los hombres de Paco
Netflix
- Clanes (segunda temporada)
¿Qué premios y reconocimientos ha recibido Luis Zahera?
Luis Zahera ha ganado dos premios Goya al mejor actor de reparto por sus interpretaciones en El reino (2018) y As bestas (2022). Luis Zahera ha sido distinguido por la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. Estos son todos sus premios:
- Premio Mestre Mateo al mejor actor de reparto (2004, 2007, 2009 y 2012)
- Premio Feroz al mejor actor de reparto de una película (2019 y 2023)
- Premio Goya a la mejor interpretación masculina de reparto (2019 y 2023)
- Platino Award for Best Supporting Actor (2023)
- Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2024)
¿Cuántos hijos tiene Luis Zahera?
Luis Zahera no tiene hijos. Pero sí tiene siete sobrinos. Luis Zahera ha reconocido en diferentes entrevistas que se ha arrepentido de no haber tenido hijos.
¿Cuál es la vida personal de Luis Zahera y datos curiosos sobre él?
- Es conocido por interpretar con gran naturalidad a personajes violentos o moralmente ambiguos, aunque en la vida real tiene fama de ser muy cercano y humorístico.
- Ha dicho en varias entrevistas que durante años fue encasillado como «el malo de la película», algo que terminó convirtiéndose en su sello personal.
- Su popularidad creció mucho con el cine de autor español reciente, especialmente con directores como Rodrigo Sorogoyen.
- Tiene una fuerte identidad gallega que ha mantenido incluso en producciones nacionales.
- En redes y entrevistas suele mostrar un humor muy distinto al de sus personajes.